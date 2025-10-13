El Vítaly La Mar cae en Mérida pese a rozar la remontada final

El Vítaly La Mar BCB encajó en Guareña su primera derrota de la temporada frente a un Bosco Mérida más poderoso bajo los tableros y respaldado por su afición. El conjunto de Pablo Cuevas acusó la falta de centímetros en la pintura, pero peleó hasta el final en un choque intenso que se resolvió en los últimos minutos.

El arranque fue prometedor para los pacenses. Con acierto exterior de Jake Wojcik y David Mejía, el BCB tomó ventaja en el marcador y llegó a disfrutar de nueve puntos de renta mediado el primer cuarto. Sin embargo, la fortaleza interior del Bosco, con Khalifa y Gedeao como referencias, redujo la diferencia hasta el 18-23 al término del periodo inicial.

El segundo cuarto mantuvo la igualdad, con ambos equipos imponiendo el esfuerzo defensivo. El Bosco apretó en el rebote ofensivo, pero el conjunto visitante respondió con la templanza de Mejía y Adri Méndez, que sostuvieron al equipo y ampliaron la ventaja hasta los seis puntos. Con el rival en bonus, Isma Vázquez, Leiro y Osés aprovecharon los tiros libres para mantener la iniciativa, aunque un inspirado Vigario recortó al filo del descanso (35-41).

El guion cambió tras el intermedio. El Bosco Mérida castigó con segundas oportunidades y rápidas transiciones, lideradas por Gedeao y Pinilla, mientras el BCB perdía solidez en la defensa interior. Pese a la reacción visitante, con la velocidad de Nielsen y los triples de Paredes, los locales volvieron a abrir brecha hasta situarse 68-55 antes del último cuarto.

El Vítaly La Mar no se rindió. Con una defensa más agresiva y mayor ritmo ofensivo, los pacenses redujeron la distancia gracias a Jake Wojcik e Isma Vázquez desde el perímetro. Un 2+1 de Álex Young reavivó las esperanzas, aunque el fallo en el tiro libre posterior dejó al equipo a un punto del empate. Las últimas posesiones, erradas por Vázquez y Mejía, impidieron culminar la remontada, y el marcador final fue de 87-84.

En el plano individual, Wojcik volvió a destacar con 14 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias (17 de valoración), mientras que por parte local Pinilla firmó un doble-doble (18 puntos, 10 rebotes y 23 de valoración).

Con esta derrota, el Vítaly La Mar BCB cierra su doble salida inicial y regresará este sábado al pabellón de La Granadilla, donde buscará reencontrarse con la victoria ante su público.

Pietras se despide del club

Por otro lado, el Vítaly La Mar BCB y el pívot polaco Bartolomiej Pietras han decidido rescindir su vinculación tras confirmarse una lesión de rodilla que le impide rendir al nivel deseado. Desde el club destacan su profesionalidad e implicación durante la pretemporada y le desean una pronta recuperación.

La dirección deportiva ya trabaja en la búsqueda de un sustituto de garantías que refuerce el juego interior de un equipo que, pese al tropiezo, sigue dejando buenas sensaciones competitivas en este arranque liguero.