Las actuaciones de control del nenúfar mejicano en el río Guadiana en Badajoz arrancarán a finales de octubre

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que las obras para controlar la expansión del nenúfar mejicano en el río Guadiana a su paso por Badajoz comenzarán a finales de octubre, conforme al calendario previsto.

Los trabajos se iniciarán aguas arriba del cauce, sin afectar al tramo urbano de la capital pacense. Está previsto que los días 28 o 29 de octubre el propio Quintana y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, visiten la zona para comprobar el inicio de las actuaciones.

A preguntas de los periodistas sobre estas obras, el delegado ha recordado que hay trabajos relacionados también con el nenúfar que se están viendo en la actualidad como los que afectan a las dos compuertas de los azudes en aras de su permeabilización para evitar la acumulación de sedimentos, que "precisamente" mejorarán el futuro de esta especie exótica invasora.

Así, ha apuntado que en estos momentos y para acometer una de las obras en este sentido, en concreto en el azud de La Granadilla, ha sido necesario bajar el nivel del río, ante lo que ha valorado que el problema del Guadiana es que tenía dos azudes, y que durante 40 años se ha dado una colmatación de "todos los restos". Por este motivo, se han llevado a cabo estos trabajos en ambas infraestructuras, en un caso aguas arriba, el azud de la Pesquera, y actualmente aguas abajo.

Quintana ha explicado que, para ejecutar las obras, es necesario reducir el nivel del Guadiana, una actuación que ya se está llevando a cabo. “No existe ningún otro problema —ha aclarado—, simplemente hay que bajar el nivel del río para intervenir en el azud, no en el cauce principal”.

El delegado ha insistido en que los trabajos para erradicar el nenúfar mejicano no afectarán al tramo urbano de Badajoz, ya que se desarrollarán aguas arriba, en una zona que “prácticamente no será visible desde la ciudad”.

Respecto al tramo urbano, ha calculado que se podría ver afectado de cara a 2027, en una obra que podría prolongarse durante seis años, y en la que se ha hecho una contratación para el primer tramo por más de 4 millones de euros a Tragsa. "Lógicamente, vamos a ver cómo se comporta", ha incidido, dado que hay que tener en cuenta que "esta obra no se ha hecho en el mundo en ningún sitio".