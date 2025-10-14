En Ámbito Cultural
El arte abstracto, protagonista de un coloquio en Badajoz
La asociación Screart hablará de este tipo de disciplina y de su evolución a través de relatos de sus miembros
La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, acoge este martes la charla-coloquio titulada ‘ El arte abstracto. Historia y experiencia’. La cita es a las 19.00 horas en la sexta planta del centro comercial y está organizada por la asociación Screarte. Este colectivo surge a partir de un pequeño núcleo de alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz.
Esta charla-coloquio se centrará en el inicio de arte abstracto y su evolución con relatos y experiencias de miembros de la propia asociación organizadora.
Las moderadoras
Una de ellas será Ana María Marín Saiz, historiadora del arte, crítica y comisaria de múltiples exposiciones y profesora de secundaria de historia del arte.
Junto a ella estará Victoria Calero Gastón. Ella es artista plástica de larga trayectoria en la disciplina del arte abstracto y en la utilización de múltiples recursos plásticos. Ambas serán las encargadas de dirigir este coloquio destinado a cualquier persona que se sienta atraída por el arte, partidario o contrario a esta corriente artística como es la abstracción.
