El chef Carlos Lévano presenta su libro ‘Cocina con alma’ en Badajoz

La sala de ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge mañana a las 19.00 horas la presentación del libro ‘Cocina con alma. Recetas que emocionan y sanan’ del chef Carlos Lévano.

En esta nueva propuesta, el cocinero ha escrito un libro con 50 recetas de cocina cuyo proceso de elaboración no sobrepasa el nivel medio de dificultad. Sin embargo, al adentrarse en el corazón de este libro, el arte culinario se transformará en «un canto sereno, humilde y agradecido hacia la verdadera belleza de cocinar: la vida».

Con más de 15 años de experiencia, Carlos Lévano ha cocinado junto a grandes profesionales del sector como Martín Berasategui. También ha viajado por Perú, España y Tailandia, absorbiendo sabores del mundo y destilándolos en platos que gritan personalidad.

Actualmente, forma parte del equipo del restaurante Marchivirito y difunde su filosofía de cocina nutritiva, «que cura y conecta», a través de Instagram (@charles.levano) y YouTube.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.