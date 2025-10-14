Condenado por amenazar de muerte con un hacha a tres vecinos en Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha condenado a un hombre por amenazar de muerte con un hacha a tres vecinos, con los que mantenía un conflicto previo de hacía tiempo, y causar daños en la puerta de su vivienda, a la que dio varios hachazos.

La jueza, que ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, le ha impuesto cuatro meses de prisión por un delito de amenazas -no ingresará en prisión al no tener antecedentes- y le prohíbe acercarse a una distancia inferior a 100 metros de los denunciantes y de su domicilio ni comunicarse con ellos durante un año. Además, le ordena pagar 1.064 euros por los destrozos en la puerta del domicilio.

Los hechos enjuiciados se remontan a octubre de 2025, cuando según recoge la sentencia, el condenado comenzó a intimidar a dos varones de una misma familia, que buscaron refugio en la vivienda que residían junto a otra familiar. Entonces, se dirigió hasta el domicilio empuñando un hacha «para atemorizarlos», gritando expresiones como «ahora os vais a cagar, os voy matar o me cago en vuestros muertos», tras lo que empezó a pegar hachazos a la puerta de entrada a la casa.

Pelea en los juzgados

El hombre fue detenido y se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento hacia los denunciantes hasta la celebración del juicio.

El día de la vista, pese a que se alcanzó un acuerdo, tanto antes como después, familiares de ambas partes se enzarzaron en una pelea, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio de Ronda Norte.