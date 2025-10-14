Dos encapuchados asaltan el bar El Rincón de Paula en Badajoz y huyen con 10.000 euros

"Han arrasado con todo". El propietario del bar El Rincón de Paula, Óscar Tejeda, todavía no sale de su asombro. Dos hombres encapuchados entraron esta madrugada en su local, situado en la avenida Diario Hoy, reventaron la puerta de cristal y se llevaron unos 10.000 euros entre la caja, la recaudación de lotería y las máquinas recreativas. Todo ocurrió en poco más de dos minutos.

El suceso ocurrió hacia las 02.50 horas, cuando la alarma del local comenzó a sonar. “En dos minutos y diez segundos estaban fuera”, cuenta Óscar. Uno de los ladrones rompió la puerta de cristal de seguridad, mientras el otro abría las máquinas recreativas “en apenas 30 segundos”. Según cuenta el dueño del establecimiento, los cacos utilizaron un hacha de grandes dimensiones para entrar.

"Ya habían venido por aquí, segurísimo"

Óscar sospecha que los dos individuos sabían perfectamente lo que hacían y a donde iban. “Ya habían venido por aquí, segurísimo. Sabían dónde estaba el dinero de la lotería”, afirma. El dueño del establecimiento cree que los autores del robo podrían haber visitado el bar en otras ocasiones como clientes, observando el lugar donde guardaban la recaudación. "Se ve que saben dónde darle a las máquinas para sacar el dinero: uno, dos, tres, a la cuarta abre. Saben perfectamente dónde está todo”, explica.

Las cámaras del local grabaron el asalto, aunque poco se puede identificar. “Van con pasamontañas y guantes, es imposible reconocerlos”, lamenta el propietario. Tampoco las cámaras de la gasolinera cercana captaron movimientos sospechosos. “Vienen andando. Dejan el coche por alguna zona de arriba y, si se les complica, salen corriendo por el campo”, dice Óscar.

Los individuos se llevaron alrededor de 10.000 euros, entre el dinero de las máquinas, la caja y la venta de lotería. “En once años de autónomo no me habían robado nunca”, afirma el dueño de El Rincón de Paula.

El bar, que lleva abierto casi seis años, no había sufrido incidentes hasta ahora. Tras el robo, Óscar interpuso la denuncia y ya ha comenzado las reparaciones de la puerta.