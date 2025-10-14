El Faro lanza una campaña de 'Cero Pantallas' para concienciar sobre el uso excesivo de la tecnología en la infancia

Con el objetivo de concienciar a la población sobre los efectos adversos que puede provocar el uso excesivo de pantallas en niños, el centro comercial El Faro de Badajoz ha lanzado la campaña 'Zona Cero Pantallas'.

Del 24 de octubre al 1 de noviembre, este espacio acogerá desde charlas para centros educativos a charlas de expertos e influencers especializados en desarrollo infantil o actividades deportivas gratuitas en familia.

La acción dará el pistoletazo de salida el mismo día 24 con una charla ofrecida por la doctora y psicóloga especialista en familias Cristina Sánchez, del centro médico ‘Contigo’. La experta, reconocida por su amplia trayectoria en psicoterapia grupal, ofrecerá herramientas a padres y madres del centro educativo Kids&Us de Badajoz para gestionar correctamente el uso de la tecnología en edades tempranas en el hogar.

Durante la tarde, a las 17:00 horas, la jornada incluirá una experiencia gratuita para ‘reconectar’ sin tecnología a través de movimientos suaves, juegos de equilibrio y posturas compartidas inspiradas en el yoga. Esta actividad será impartida por la especialista deportiva en movimiento y salud, Marta Barrena, y en ella, padres e hijos descubrirán cómo relajarse mediante el control de la respiración mientras comparten un momento familiar. La reserva de plazas para participar en la experiencia se realizará mediante la app de El Faro Club.

'Una madre molona'

La campaña también contará con la presencia y participación de Isabel Cuesta, mayormente conocida como 'Una madre molona'. La influencer, que cuenta más de 600.000 seguidores en su perfil de Instagram, ofrecerá una charla-coloquio gratuita sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y consejos para un consumo equilibrado en niños y adolescentes.

Por su parte, el día 25 de octubre se llevará a cabo una mesa redonda en la que participarán diferentes expertos en la materia como el doctor Juan Carlos Mercado, especialista en psicoterapia integradora. En este encuentro se abordarán los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, así como sus consecuencias en el desarrollo físico y emocional, al tiempo que se ofrecerán herramientas prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar. Esta sesión, que será libre y gratuita, también incluirá un turno de preguntas abierto a las familias asistentes.

La mesa redonda será grabada en formato podcast para que pueda ser vista y escuchada posteriormente en diferentes plataformas digitales. Este capítulo formará parte de una serie de podcasts que se registrarán en distintos centros comerciales de España, acercando así el debate y la reflexión a un público más amplio.

Actividades saludables

Además, durante toda la semana se desarrollará un programa repleto de actividades saludables gratuitas que buscarán alejar a la sociedad de las pantallas. Entre ellas destacan el 'Reto zona Cero Pantallas', una experiencia en la que las familias podrán dejar sus móviles en taquillas y sumar minutos sin tecnología para ganar premios, y una zona de juegos analógicos para redescubrir clásicos como las chapas, el scalextric o la rayuela.

Más de 92.500 niños expuestos

De acuerdo con diversos estudios, en la provincia de Badajoz, son más de 92.500 niños de entre 0 y 15 años los que podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas, con riesgos para su desarrollo físico, cognitivo y emocional.

El tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años.