48 Festival Internacional de Teatro
El homenaje a Shakespeare, ‘Medida por medida', aterriza en el López de Ayala de Badajoz
La obra, dirigida por Gabriel Chamé Buendía, se interpretará mañana a partir de las 21.00 horas
El teatro López de Ayala acoge mañana a las 21.00 horas dentro del 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz el espectáculo ‘Medida por medida (La culpa es tuya)’, dirigido por Gabriel Chamé Buendía.
En esta obra se desarrolla una cuidadosa exposición dramática de la naturaleza moral del hombre en relación con la justicia humana y el vicio, y se invita a la reflexión sobre la ley, la corrupción, la religión y la ética.
La compañía argentina Buendía Theatre lleva a cabo una adaptación de la clásica obra de Shakespeare, que mezcla teatro físico, humor y crítica social. En un mundo donde la moral se impone con mano dura, esta versión cuestiona el poder, la justicia y la culpa con ritmo frenético, múltiples personajes y muchísima ironía.
La obra oscila entre lo ético, lo sexual y el poder, contrastando la conciencia y el instinto. En ese sentido, la mujer ocupa un lugar central con un tema muy actual: el abuso de poder en lo político y lo sexual.
Será interpretada por Matías Bassi, Elvira Gómez, Nicolás Gentile, Agustín Soler y Marilyn Petito.
La entrada tiene un precio de 15 euros y el público debe ser mayor de 14 años para poder asisitir.
