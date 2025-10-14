Morgana Vargas Llosa revive su mirada al Carnaval de Badajoz 25 años después

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) de Badajoz acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición de la fotógrafa Morgana Vargas Llosa (Barcelona, 1974), con motivo de la VI Bienal de su padre, el escritor Mario Vargas Llosa, que se celebra por primera vez en la región del 22 al 25 de este mes.

Se trata de una serie de 16 imágenes, en pequeño formato, tomadas en el año 2000 durante los carnavales de la capital pacense. Las fotografías ya fueron expuestas en 2001, a través de una obra colectiva en la que también participaron en su día Isabel Muñoz, Teresa Benítez, María José Montero, Flor Garduño, África Guzmán y Ouka Leele. Ahora, el museo ha recuperado el trabajo de Morgana para dar nueva vida a unas instantáneas que cumplen 25 años y que hoy vuelven a cobrar sentido dentro de la Bienal.

Vargas Llosa, que realizó cientos de fotografías durante su estancia en Badajoz, seleccionó solo estas 16 para construir un relato poético sobre la infancia, la identidad y la fiesta. En ellas, la autora optó por el blanco y negro y por un velo visual que filtra la mirada y añade una atmósfera de ensoñación a las escenas.

El Secretario General de Cultura junto a la directora del museo en la presentación de la exposición. / Rebeca Porras

La directora del museo, Catalina Pulido, ha presentado la colección este martes junto al Secretario General de Cultura, Francisco Palomino, quien ha explicado que el conjunto de fotografías -que lleva por título 'Tiempos de Carnaval'- es una conmemoración por partida doble: "celebra una festividad que es parte de la historia y del tejido cultural extremeño, al mismo tiempo que recuerda el paso por la ciudad de uno de los más importantes escritores de nuestro tiempo".

Acontecimiento popular

Por su parte, Catalina Pulido ha recordado que en el año 1997 el Meiac puso en marcha un proyecto pionero: invitar a fotógrafos de prestigio internacional a retratar el carnaval de Badajoz, la fiesta más participativa de la ciudad. "El propósito era enriquecer y diversificar la imagen del carnaval a través de miradas personales que huyeran de los tópicos y que aportaran nuevas interpretaciones de la celebración. Durante los días de fiesta, los fotógrafos invitados recorrieron las calles de Badajoz para captar escenas desde su propia sensibilidad, centrados en aspectos sugeridos por ellos mismos. Sus trabajos alejados de la representación convencional, buscaban revelar, aquello que a menudo pasa inadvertido ofreciendo así nuevas dimensiones de un acontecimiento popular". El fruto de estas exploraciones se presentaba al año siguiente en el museo alternando la experiencia de campo con la exhibición realizándose tres ediciones de este proyecto fotográfico.

En el caso de Morgana Vargas Llosa, su mirada se centró en el 'antes del disfraz' y el 'después del disfraz' capturando los momentos íntimos de preparación y transformación. "Sus fotografías, revelan el tránsito entre lo cotidiano y lo festivo, mostrando el carnaval como un ritual de metamorfosis cargado de simbolismo", ha apuntado.

Fotografías de Morgana Vargas Llosa sobre el Carnaval de Badajoz. / Santi García

En la inauguración de la muestra su padre, Mario Vargas Llosa asistió al evento compartiendo con orgullo el inicio de la carrera artística de su hija pequeña. La colección puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Los domingos solo en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.