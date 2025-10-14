La obra de El Campillo provoca un reventón en la esquina de Concepción Arenal y San Lorenzo

Las obras de las calles Concepción Arenal y San Lorenzo, incluidas en el proyecto de urbanización de El Campillo, han provocado este martes un reventón de las tuberías de saneamiento en la confluencia entre las dos primeras.

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento de Badajoz, se barajaba que esto pudiera suceder al abrir con las máquinas estas calles tan estrechas. En cualquier caso, estas conducciones se van a sustituir y se prevé que los problemas que ocasione la rotura que se ha producido esta mañana se resuelvan "a lo largo del día".

En el núcleo de El Campillo -la zona vallada-, ya se ha finalizado prácticamente la instalación del saneamiento y se ha empezado a trabajar en el resto de redes: abastecimiento, canalizaciones eléctricas y alumbrado público. De forma paralela, este martes han arrancado las obras de urbanización de las calles Concepción Arenal y San Lorenzo, donde se ha producido el reventón poco después de empezar los trabajos.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ya informó en su día que la actuación en estas calles comenzaría por la renovación del saneamiento, que se va a realizar por tramos de unos 15 metros, porque estas redes de aguas residuales tienen que estar siempre en funcionamiento. "Lo que se va a ir haciendo es abrir por tramos, se meterá el saneamiento de 15 metros, se cerrará y se hará un pozo de registro, así hasta que termine", explicó.

Cortes y cambios en el tráfico

Como ya informó este diario, debido a estos trabajos, durante esta semana permanecerá cortado al tráfico el acceso a parte de la calle Eugenio Hermoso, en concreto, el tramo a partir de la confluencia con calle Bravo Murillo.

Esto supone que los conductores que accedan desde puerta Trinidad en dirección a la iglesia de la Concepción no podrán hacerlo por esta última, sino que tendrán que subir por la calle Bravo Murillo, para después tomar la calle Benegas. En estas dos últimas calles cambian en parte el sentido de la circulación.

La previsión es que estos cambios se prolonguen hasta el próximo 17 de octubre.