Las pacientes de cáncer de mama metastásico piden el traslado del centro de investigación del sótano a la séptima planta del Hospital Universitario de Badajoz

Las pacientes de cáncer de mama metastásico celebran en Badajoz su día mundial. El calendario conmemorativo recoge el 13 de octubre como su día especial, al coincidir ayer con el festivo. El salón de pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha acogido el acto conmemorativo que ha contado con la presencia de una representación de la corporación municipal y mujeres víctimas de esta enfermedad.

En el transcurso de la cita, las pacientes han leído un manifiesto en el que han reclamado una serie de medidas que mejorarían su vida. Entre otras peticiones han reclamado que el centro de investigación al que acuden periódicamente sea reubicado en la séptima planta del hospital.

Años "metidos en un sótano infame"

"El hospital universitario es para muchas nuestra segunda vivienda" y durante muchos años llevan "metidos en un sótano infame". Es por ello que piden que "se cumpla la promesa que han hecho de subirnos, por fin, a la séptima planta", aseguraba Diana Avendaño en el manifiesto. Dicen que este traslado es de vital importancia, un espacio en el que se encuentra la farmacia y el hospital de día.

En concreto reclaman que la unidad CICAB, el Centro de Investigación Clínico del Área de Badajoz, cambie su ubicación porque necesitan un "espacio digno, luminoso y humano". De este modo, señalan que las condiciones en las que llevan muchos años es más que mejorable: "Allí no se sabe si es de día o de noche, con salas mal situadas, el cuarto de baño indigno...", enumera Avendaño. En este sentido, señala que muchos de los pacientes están inmuno deprimidas y no pueden entrar "en cualquier baño, en este no entraría nadie".

En este espacio se realizan los ensayos clínicos de enfermedades oncológicas y de otras muchas: "En ese lugar, solo se investiga el cáncer, aunque el 80% son ensayos oncológicos, hay un 20% que son de otras patologías", señala Fátima Martínez. Pese a ello, puntualiza que "la mayoría de las pacientes metastásicas" están incluidas "en ensayos clínicos y es allí donde" acuden.

Un traslado costoso, pero necesario

Por estos motivos, reclaman que la Junta de Extremadura y, en concreto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) cumplan con su palabra y efectúen la inversión para trasladar el centro de investigación. Según señalan, la partida económica prevista para realizar esta mudanza dentro del mismo centro hospitalario superaba los 300.000 euros.

Esta cantidad saben que es una cifra significativa, pero no se habla "de una cifra imposible" de alcanzar. Así, en el manifiesto Diana Avendeño ha razonado que "invertir en este departamento es invertir en vida" y que "cada euro destinado a infraestructuras, investigación y a nuestros profesionales, es tiempo ganado a la enfermedad. Es cuidar mejor, vivir mejor y dar esperanza a toda una ciudad".

Un día de recuerdo

La importancia de visibilizar esta enfermedad que afecta a miles de mujeres en la región se une a lo significativo que supone para ellas recordar a las que ya no están. "Este manifiesto también habla de ellas, de las amigas que conocí el primer año que hicimos esta intervención y que ya no están", decía Avendaño. Ese momento se lo ha dedicado a "Susi, Paqui, Mari Pepa, Lourdes, Laura, Susana, Loli y Gema".

Estas ocho mujeres fallecieron a causa del cáncer de mama metastásico y "no son solo nombres, son risas, conversaciones, abrazos, recuerdos" para ellas. Muchas de ellas pilares y "columnas que sostenían el grupo y que en apenas cuatro años se han ido apagando".

Por ellas y por las que siguen estando piden que "las palabras se conviertan en hechos" y que, entre otros aspectos, la inversión para investigación se aumente o que el acceso a los medicamentos, "que son esenciales para poder seguir viviendo" sea más sencillo.

Este martes, el puente Real de Badajoz se iluminará con los cuatro colores que representa a la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico: "El rosa porque es del cáncer que venimos; el azul que es de la espiritualidad y la reflexión; el verde, que es el verde de la esperanza y el amarillo que es un poco el que dice luz y luminosidad", explica Fátima Martínez.