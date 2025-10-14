El ayuntamiento aprueba el proyecto
El Padre Rafael tendrá una escultura junto a su hospital, en la plaza de San Atón de Badajoz
Una iniciativa popular entregó más de 3.000 firmas en el ayuntamiento hace cuatro años
La estatua es obra de su paisano, el escultor olivero José Manuel Gamero Gil
El Padre Rafael, 'don Rafaelito', como lo conocen sus numerosos devotos, tendrá una escultura en Badajoz, concretamente junto al edificio del que fue Hospital Provincial San Sebastián, del que fue capellán y que aún hoy conserva una capilla en su hombre.
La escultura es obra de su paisano, el artista olivero José Manuel Gamero Gil, que presentó un boceto a petición de la iniciativa popular que se formó hace más de cuatro años para pedir este homenaje y para el que reunió más de 3.000 firmas de apoyo.
El Ayuntamiento de Badajoz ha informado este martes de que La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto, que ya contó con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos en el pleno municipal de abril de 2022, a través de una declaración institucional para colocar un monumento en reconocimiento a la figura y obra de Don Rafael Eliseo Sánchez García, más conocido como ’El Padre Rafael’.
El Padre Rafael fue capellán del Hospital San Sebastián durante 35 años y "una persona muy querida por los pacenses por su dedicación constante a los más desfavorecidos y su entrega total a los demás, incluso a costa de sus propias necesidades personales", destaca el ayuntamiento a través de una nota.
El monumento se asentará sobre un pedestal sobrio, para simbolizar su integración con el entorno urbano y su proximidad a la gente. El escultor, José Manuel Gamero Gil, es autor de obras reconocidas en la ciudad, como los monumentos a San Vicente de Paúl, en la plaza de Santo Domingo, la de Marín de Rodezno en la plaza Alta, la de los Donantes de Sangre en la avenida de Elvas y los azulejos históricos de la fachada de la iglesia de San Juan Bautista, entre muchos otros.
Un santo a la espera de un milagro
Quienes a él se encomiendan no tienen duda alguna de su santidad, acuden a la eucaristía que cada jueves por la mañana se celebra en la capilla del Hospital Provincial de Badajoz, donde reposan sus restos. Rafael Sánchez García, don Rafaelito, que fuera durante varias décadas capellán de este centro sanitario, está la espera de que la Iglesia reconozca un milagro extraordinario para que lo declare beato y otro más para poder subir al último y superior peldaño, el de la canonización, y que sea nombrado santo, oficialmente.
Gabriel Cruz Chamizo es el vicepostulador de la causa, que se abrió el 10 de mayo de 1990, impulsada por el obispo Antonio Montero. Finalizó el 3 de julio de 1992. Rafael Sánchez nació en Oliva de la Frontera en 1911 y falleció en Badajoz en 1973. En aquel momento se formó un grupo de personas que visitaba su sepulcro y se dirigieron al obispo. «Don Rafael es un hombre muy querido por todo el clero pacense y por los más vulnerables, los pobres, los enfermos y sus familiares, que vienen al hospital a pedirle». La causa comenzó con una consulta al Consejo del Presbiterio y los sacerdotes apoyaron por unanimidad que se iniciase. También se preguntó a los feligreses, en la misa de un domingo. Cruz recuerda una anécdota de un cura que, en la parroquia de San Francisco, en las Cuestas de Orinaza, cuando en la eucaristía mencionó que iba a hablar de «don Rafaelito», la gente lo interrumpió exclamando: «¡Un santo!». Ya estaba hecha la consulta. A la petición se incorporaron además 33 testimonios de personas que lo conocieron.
Fue declarado siervo de Dios, el primer peldaño, y posteriormente, en julio del 2016, venerable, que es el paso previo a la beatificación. Ahora la Iglesia está esperando un milagro extraordinario, como pudiera ser una curación. Milagro, por ejemplo, fue el del arroz de San Juan Macías. Gabriel Cruz ha recibido a lo largo de estos años correspondencia que envían muchos creyentes, contando sus favores y cómo cambiaron sus vidas cuando se cruzaron con don Rafael. «Yo he visto a gente que ha vivido una conversión cuando se ha encomendado, pero son favores que la Iglesia no puede considerar». El dossier que está reuniendo el vicepostulador incluye muchos testimonios de curaciones de enfermos irreversibles, pero ningún médico las corrobora.
«El padre Rafael era un personaje en la sociedad de Badajoz, con su bata blanca en la puerta del hospital y al que tenían acceso todo tipo de personas», relata Gabriel Cruz, quien está convencido de que don Rafael es santo. «Santo es el que está en gracia de Dios, el que vive según el Evangelio y el que está en el cielo, otra cosa es que la Iglesia se asegure de que es modelo de identificación, que se le dé culto y se le venere, y es muy reticente».
Pero Gabriel Cruz apunta que se le podría eximir del requisito del milagro, como ocurrió con san Juan de Ávila, «que había sido director de santos». Lo canonizaron después de casi cuatro siglos. Un atajo demasiado largo.
