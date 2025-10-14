El teatro joven y 'Lagunas y niebla' llegan al López de Ayala de Badajoz

El teatro López de Ayala acoge esta noche dentro del Festival Internacional de Teatro de Badajoz el espectáculo de Paco Gámez ‘Lagunas y niebla’.

Esta obra bajo la producción de Fundación Teatro Joven y con el apoyo de Fundación EVZ, está dirigida por José Luis Arellano de la compañía La Joven. Así, cuenta con las interpretaciones de Yolanda Dieye, Paula Feror, Elisa Hipólito, María Ramos, Fernando Sainz de la Maza y Raúl Martín.

Las lagunas en la historia

Lagunas y niebla trata sobre como un reciente estudio evidencia que los jóvenes españoles desconocen su historia reciente. Confunden personajes, razones, lugares y fechas vinculados con la Guerra Civil Española. La obra plantea cómo la historia reciente está llena de ‘lagunas’ de información y ‘niebla’ de confusión que dificultan su comprensión. Todo es confusión, un mapa amarillento de la península lleno de lagunas y niebla, donde los límites entre el presente y el ayer, la realidad y la ficción, y lo político y lo íntimo se mezclan.

Esta obra nace a partir de un proceso de investigación, entrevistas y talleres dentro del proyecto internacional ‘Paisajes de devastación’. El proyecto está liderado por La Joven y participan Schaubühne Berlín y el Teatro Nacional del Norte de Grecia con dos producciones artísticas creadas en paralelo que unirán a artistas procedentes de Grecia, Alemania, Ucrania y España.

Fundación Teatro Joven

LaJoven es un proyecto de la Fundación Teatro Joven. Une a profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y sirve como espacio profesional para jóvenes. Tienen como late motiv la misión de extender el amor por la cultura y el teatro a través de la creación de futuros profesionales, artísticos y técnicos, fomentando la investigación dramática, y buscando la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea.

La obra tiene una duración de 90 minutos y un precio de 15€ en entrada general y 10€ para personas con descuento de carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de FATEX y UAPEX. n