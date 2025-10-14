Telefónica restaura el edificio de La Giralda de Badajoz, «bastante deteriorado»

Telefónica, empresa propietaria de La Giralda de Badajoz, ha comenzado con la restauración exterior de este llamativo edificio. Hace años no se interviene en su mantenimiento externo, tampoco en la mejora de su fachada y el paso del tiempo ha provocado algunos desperfectos en este edificio singular que está sin uso desde 2003.

Este inmueble está protegido en parte por el Plan General Municipal y el Catálogo de Edificios Protegidos del municipio. Esto significa que su conservación requieren cumplir con normativas de patrimonio. Este puede ser uno de los motivos por los que se esté ejecutando esta obra. La compañía de teléfonos inició los trabajos hace algo más de un mes, concretamente, el día 8 de septiembre instalaron el vallado perimetral señal de que el comienzo de las obras sería inminente.

La pasada semana empezaron las intervenciones de calado. Dos grúas se instalaron en cada una de las fachadas de este enclave. «La principal intención de la compañía es rehabilitarlo al ser patrimonio, por lo que hay que cuidar el monumento y tenerlo mantenido», indica Fructuoso Lozano, encargado de Eiffage, una de las empresas implicadas en estas labores.

Fructuoso Lozano, encargado de obra de Eiffage, junto a La Giralda de Badajoz. / J. H.

Telefónica ha contratado a esta empresa que ha encargado la ejecución de la obra a Actein Servicios que a su vez ha subcontratado parte de la misma a Pintatodo.

Los trabajos

«Estamos realizando trabajos en fachada, la rehabilitación de parte de la misma y de algunos de los objetos que la componen que están en mal estado», explica Lozano. Además, se intervendrá en los numerosos elementos de madera, en la balaustrada y en los elementos de forja que embellecen este inmueble. «Otro de los puntos que vamos a hacer es asegurar las piezas de mármol para que estén fijos y se evite su caída», afirma.

Rafael Montaño es uno de los responsables de las empresas subcontratadas y se encarga de coordinar los trabajos de, por el momento, tres operarios que limpian en profundidad la fachada.

Además de ello, se ejecutará próximamente «el mantenimiento de la carpintería metálica, de madera y las reparaciones con morteros especiales para mantener la estética del edificio», afirma este profesional. Específicamente en cuanto a este último punto, se empleará un mortero especial de «reparación de paramentos de edificios como este».

Rafael Montaño, encargado de PintaTodo, en la plazuela de la Soledad de Badajoz. / J. H.

En este punto, han sellado grietas y recompuesto distintos elementos de la decoración como los falsos ladrillos deteriorados por la humedad y el paso del tiempo.

A lo largo de varios días, los operarios se han empleado a fondo con la limpieza exterior utilizando agua a presión para «eliminar la suciedad y todas las bacterias que se han acumulado en los últimos años». En gran parte, la limpieza se centra en retirar excrementos de palomas. Precisamente, los expertos apuntan a que las heces de estas aves hacen que se deteriore antes el edificio.

Cuando esta labor de limpieza finalice, pasarán a limpiar la carpintería metálica y todos los elementos de forja que componen este edificio, después lijarán la madera de las numerosas ventanas y balcones y la prepararán para que esta se mantenga durante años. Para ello, se terminará con «una mano de fijador y un elastómero en los colores actuales para que el inmueble no pierda su estética», detalla Montaño. Asimismo, se sellarán todos los cristales «uno por uno con un producto especial». Algo similar ocurrirá en el caso de la carpintería metálica que tras su profunda limpieza se dará una capa de «imprimación y se terminará con un esmalte con componente de poliuretano para que su durabilidad sea mayor».

Los colores se mantendrán

Las paredes del inmueble seguirán manteniendo sus tonalidades rojizas y blancas tradicionales. Para ello, emplearán una pintura específica para este tipo de tareas: «Será con pintura al silicato de alta gama para que esta esté en perfectas condiciones el máximo tiempo posible». Los materiales que se emplean han sido indicados por la dirección de obra de Telefónica. «La fachada lleva cinco clases de productos: uno para la pintura, otro para la madera, otro para el hierro, cal inyectada a baja presión y el mortero especial», detalla Fructuoso Lozano.

Los operarios cuentan con la climatología en contra: «En poco empezarán las nieblas, los días lluviosos y el material no se seca», dice Montaño. Por lo que, cree que el plazo de finalización de estas obras no terminará en 50 días. «Creo que vamos a empezar el año trabajando en la fachada, será complicado terminarlo antes», asegura.

Un operario limpia una de las partes de la fachada de La Giralda de Badajoz. / Santi García

El «torreón»

Tras la limpieza superficial, los trabajadores de Pintatodo pasarán al «torreón». Este no es otro que la parte del edificio más característica, la torre que imita al campanario de la catedral de Sevilla. Para actuar en esta parte instalarán un andamio para poder llegar a las dos caras internas. La parte más alta de este elemento del inmueble cuenta con 27 metros de altura, una cota que marca el ‘giraldillo’. Un elemento decorativo con historia, ya que una grúa que trabajaba en el entorno rompió su brazo hace años y tuvo que ser sustituido por el actual. «Una vez terminada la limpieza se empezará con la restauración del torreón que está bastante deteriorado», asevera Lozano. Será más laborioso: «Tiene grietas y el enfoscado interior está bastante dañado», detalla.

Necesita un «saneamiento» importante de todo lo que lo compone, así como unas intervenciones más detalladas en algunos de sus ornamentos. «Hay algunas de las caras que lo decoran que están muy deterioradas».

Intervenciones en el interior

Pese a que las actuaciones de calado son en el exterior, también el interior será objeto de algunos trabajos de gran importancia. «Vamos a intervenir en el sótano para intentar subsanar las humedades», explica Fructuoso Lozano. Este problema lo padece el edificio desde hace décadas. Especialmente generadas por las filtraciones del terreno y de las aguas pluviales que se cuelan por el antiguo acceso del centro de transformación eléctrico que se ubica muy cerca de la esquina. En el interior del edificio van «a demoler las cámaras bufas, tratar las humedades y volverlas a hacer», explica Antonio García, responsable de Actien Servicios.

Antonio García de la empresa Actien Servicios junto a las obras en el edificio de La Giralda de Badajoz. / J. H.

Pondrán en funcionamiento una bomba de achique para sacar toda el agua acumulada en el subsuelo. Además, en la superficie, en el hueco de acceso al centro de transformación -sin uso desde hace años- «se cegará y quedará todo tapado para evitar la entrada de agua». Con estas intervenciones, el inmueble recuperará su imagen, quién sabe si con estas intervenciones Telefónica conseguirá venderlo definitivamente.