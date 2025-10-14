'La Veta', la voz solidaria de Badajoz a favor de Palestina

Mirada y Voz presenta «La veta», un libro de relatos escrito por sus alumnos cuyo hilo conductor es la infancia.

Sus autores y autoras, Jaime Vázquez, Auxi de las Heras, Mariló Mora, Ángela Mata, Francisco Bizarro, Susana Moreno y Mariola Cabanillas, en palabras de Miguel Ángel Carmona, director de Mirada y Voz y autor del prólogo del libro, «compartieron viaje durante nueve meses, batallando y danzando con este bello y duro oficio de la escritura, y transformaron el material extraído en ficción de un excelente nivel».

«La veta» será presentada en la sede de la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, ubicada en la avenida Juan Carlos I, nº 7B, este martes 14 de octubre, a las 20.00 horas y la entrada será libre hasta completar el aforo. El libro, con un precio de 10€, podrá adquirirse en la escuela, el día de la presentación, y posteriormente también en librerías.

Beneficios donados a Palestina

Los beneficios derivados de los derechos de autor de ambas publicaciones serán donados a organizaciones que presten ayuda humanitaria al pueblo palestino. Mirada y Voz donará una cantidad igual del margen editorial.

La Escuela de Narrativas Mirada y Voz crea su propio sello editorial

Las dos primeras publicaciones recopilarán los trabajos del alumnado de los talleres de Escritura y Cómic del curso pasado. Los alumnos y alumnas del curso 2024/25 de Mirada y Voz, concretamente, de los talleres de Escritura y Cómic, verán ahora los frutos de su trabajo convertidos en sendas publicaciones: un libro de relatos, titulado «La veta”, y un cómic, titulado «Verano». Ambos inauguran la colección «Miradas», bajo cuyo paraguas se publicarán las obras colectivas creadas por el alumnado de sus talleres.

Por su parte, la colección «Voces» aglutinará las obras individuales de los alumnos más avanzados, así como de los profesores y profesoras de los distintos lenguajes narrativos impartidos en Mirada y Voz: literatura, cómic y fotografía.