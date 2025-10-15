Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por la obra de plataforma única en San Pedro de Alcántara

Alarma en la céntrica plaza de la Soledad de Badajoz por un escape de gas

El suceso ha obligado a los trabajadores de los edificios colindantes a permanecer encerrados

La Policía Local impide el paso, mientras intervienen los bomberos, en la plaza de la Soledad.

A. M. R. /Jonás Herrera

Badajoz

Alarma en la céntrica plaza de la Soledad de Badajoz provocada por un escape de gas que ha ocurrido hace pocos minutos en la confluencia con la calle San Pedro de Alcántara, en el corazón del Casco Antiguo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Badajoz y los bomberos del parque municipal, que han procedido a desalojar la plaza y cortar las calles aledañas.

Al parecer, el origen del escape podría estar en los trabajos que está acometiendo el ayuntamiento en la calle San Pedro de Alcántara, de reparación de la plataforma única, que incluye la sustitución de tuberías de agua. Los operarios han picado la red del gas ciudad.

Entre las medidas de protección, policías y bomberos están impidiendo que abandonen sus edificios los trabajadores municipales de la Concejalía de Recursos Humanos, en el inmueble de la antigua ONCE, y los del Conservatorio Superior de Música.

