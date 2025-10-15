Ciberland llega a Badajoz: más de 400 escolares descubren cómo protegerse de los peligros de las redes

Badajoz acoge desde este miércoles 'Ciberland', una exposición itinerante impulsada por la Fundación MAFRE, en colaboración con la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Badajoz, que busca sensibilizar a los escolares y a la ciudadanía en general sobre los peligros del uso inadecuado de internet y las redes sociales.

La muestra, instalada en la plaza Caldas da Rainha (calle Francisco Guerra), está formada por siete contenedores que recrean diferentes escenarios relacionados con los riesgos del entorno digital: desde los juegos en línea y las apuestas, hasta las fake news, el ciberacoso, las estafas o los efectos físicos y psicológicos del abuso tecnológico.

Interior de las instalaciones de Ciberland en Badajoz. / Rebeca Porras

El director de Promoción de la Salud de Fundación MAFRE, Antonio Guzmán, ha destacado durante la inauguración, que el objetivo de esta iniciativa es formar y prevenir desde edades tempranas: “Creemos que la educación y la prevención son el mejor camino para el bienestar de la sociedad. Con 'Ciberland' queremos que los jóvenes, las familias y los docentes conozcan los riesgos del mundo digital y aprendan a gestionarlos con responsabilidad”, ha explicado.

La exposición es una evolución del programa 'Controla tu red', que la fundación puso en marcha junto a la Policía Nacional en 2016 y por el que ya han pasado más de un millón de jóvenes en distintos países.

El mundo digital

Por su parte, el inspector delegado provincial de Participación Ciudadana, Antonio Mena Marrón, ha subrayado la importancia de este tipo de actividades como complemento al trabajo que realiza la Policía Nacional en los centros educativos: “En nuestras charlas abordamos temas como el acoso, el phishing o las estafas digitales. Esta exposición permite que toda la población, no solo los alumnos, tome conciencia de los riesgos del mundo virtual. Iniciativas así hay que ponerlas en valor, porque en internet también debemos aprender a protegernos”, ha señalado.

Además, ha indicado que todos estos conocimientos se están trasladando también a diferentes asociaciones de mayores, a través de distintas charlas, puesto que “nos solicitan porque realmente ellos vienen de una generación que no se han criado con las nuevas tecnologías y ciertamente son víctimas potenciales de sufrir estafas a través de las nuevas tecnologías”. Esto es algo "muy interesante", ha dicho, porque "tenemos dos mundos, el real que ya estamos acostumbrados a guardar las medidas de seguridad oportunas, pero el mundo virtual, el cibernético, en el que no estamos tan acostumbrados y por eso iniciativas como esta hay que ponerlas en valor para que la gente tome sus medidas de seguridad", ha apuntado.

Cartelería de la exposición Ciberland en Badajoz. / Rebeca Porras

La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Mariema Seck, ha agradecido por su parte, la implicación de Fundación MAFRE y de la Policía Nacional, y ha resaltado el papel del consistorio en acercar la educación digital a toda la ciudadanía: “Vivimos conectados y como administración tenemos la responsabilidad de promover un uso seguro de las redes. El ciberacoso no es un juego, hay que saber que detrás de cada pantalla hay una persona en la que no siempre debemos confiar y por supuesto tenemos la responsabilidad de llevar estas actividades a los centros educativos agradeciendo la labor docente y de los equipos directivos".

En este sentido ha asegurado que más de 400 alumnos de distintos colegios de la ciudad visitarán 'Ciberland' esta semana, "pero también está abierta a las familias, que pueden venir sin necesidad de reservar”, ha recordado.

Lo que esconden las redes

Hugo y Jaime, ambos del CEIP Guadiana, son algunos de los escolares que esta mañana han entrado en las instalaciones de 'Ciberland', en una excursión que para ellos ha sido muy divertida: "Nos han explicado cosas sobre el cyberbullying y que tengamos cuidado porque la gente puede cambiar su apariencia en internet, que también tenemos que controlar las adicciones y que, por ejemplo, si conocemos a algún amigo que le pasa eso, que lo avisemos porque puede tener un gran problema. También nos han dicho que hay que pasar tiempo con nuestra familia y amigos. No podemos estar todo el día con una pantalla porque es que si no, nos podríamos volver locos", ha contado, mientras que su compañero Jaime ha animado a otros niños de su edad a ver la exposición: "Porque está muy chula y nos explican muchas cosas del acoso a través de internet, de las nuevas tecnologías y de qué tenemos que hacer para prevenir los riesgos".

La exposición permanecerá abierta hasta el sábado 18 de octubre, con acceso gratuito y está dirigida especialmente a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, aunque puede visitarse por personas de todas las edades.