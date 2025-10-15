La familia de Guillermo Fernández Vara recibe cientos de mensajes de cariño en el libro de condolencias

El libro de condolencias abierto en la sede del Partido Socialista de Badajoz para despedir al expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha llenado en apenas unos días de mensajes de afecto, respeto y reconocimiento. Un centenar de personas se ha acercado personalmente a la sede para dejar por escrito su gratitud y admiración hacia quien fue durante años una de las figuras más destacadas de la política extremeña.

Las páginas del libro recogen el sentir de ciudadanos anónimos, compañeros de partido, amigos y antiguos colaboradores, todos con un denominador común: el reconocimiento a la entrega, la cercanía y el compromiso de Fernández Vara con Extremadura y con su gente.

“Lamento profundamente tu partida. Aunque en ocasiones no compartí tus ideas ni tu forma de proceder, siempre reconocí en ti a una gran persona, entregada y comprometida, que luchó incansablemente por mejorar la vida de los extremeños”, escribe una de las primeras personas que han firmado el libro, reflejando el respeto que despertaba el expresidente incluso entre quienes no compartían su visión política.

Otro de los mensajes, firmado por el secretario provincial del PSOE en Badajoz, Manuel Borrego, recuerda su legado con palabras de admiración: “Ha sido un honor compartir tiempo y cercanía con un compañero que ha desarrollado un trabajo extraordinario, una etapa política basada en la lealtad, la cercanía y el humanismo. El PSOE siempre tendrá en su legado tu trayectoria”, o el mensaje de la lider del PSOE en la ciudad, Silvia González, que impulsó hace días esta iniciativa y que expresa en la primera hoja del libro que no existe mejor homenaje a su memoria, que "seguir trabajando por el progreso" , al tiempo que señala que "los socialistas no mueren, los socialistas se siembran".

También hay dedicatorias cargadas de emoción y sencillez, que hablan de la huella humana que dejó: “Solo me gustaría pedirle al mundo que existan más personas como tú. Fue un placer haber formado parte de tu vida”, puede leerse en otra de las páginas.

En muchas de las frases se repite la idea de gratitud: “Fuiste un buen político, mejor paisano. Te echaremos mucho de menos, no te olvidaremos”, escribe un vecino. “Gracias, Guillermo, por ser tan generoso, paciente, cercano y tener siempre una palabra bonita de ánimo y fortaleza. Hasta siempre, amigo”, añade otra persona.

"Sabes que no soy creyente pero ahora necesito creer, porque quiero que sigas estando siempre", es solo una muestra más de todo el afecto y respeto que Fernández Vara cosechó a lo largo de su vida pública y personal y que recoge este libro en sus páginas. “Nos has dejado a todos desconsolados. Siempre te recordaremos. Gracias por tu dedicación a Extremadura, cientos de ciudadanos, con nuestro cariño, te hemos acompañado en tu despedida. Hasta siempre”, resume una de las últimas dedicatorias, que podría hablar por todos.

Con este gesto, el PSOE de Badajoz ha querido ofrecer un espacio para canalizar el duelo y el agradecimiento hacia quien fue no solo presidente de la Junta, sino también médico, amigo y referente político de varias generaciones de extremeños.

El libro, que ha permanecido disponible en la sede socialista hasta el día de ayer, será entregado a la familia de Fernández Vara esta misma semana.