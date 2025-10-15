Gabriel Chamé, director teatral: “Reírnos de los problemas no es evadirse, es tener más inteligencia ante ellos”

El Festival Internacional de Teatro de Badajoz acoge esta noche (21.00 horas) la representación de 'Medida por medida (La culpa es tuya)', un espectáculo que trata sobre la corrupción, la piedad y el poder.

La trama principal de la obra rodea un abuso sexual del poder, de un hombre sobre una mujer, en el que se mezcla el humor con la seriedad que requiere el tema. Su director es el argentino Gabriel Chamé, que ha pasado por el teatro por la mañana para impartir una clase magistral de clown.

"Es la primera vez que vengo a actuar a Badajoz, fuimos invitados por el festival y es un honor, una belleza estar acá, en un gran teatro como el López de Ayala", afirma Gabriel Chamé. Admite que está muy feliz de estar aquí, rodeado de alumnos, trabajando con muy buen ambiente y con mucha energía.

“Es algo muy puntual, que ha servido de punto de encuentro conmigo y en el que los alumnos han podido disfrutar de una comunicación y una visión de un artista, en este caso, pedagógica. Ayudar a actores y a actrices a seguir su camino y tener la suerte de estar con ellos me hace muy feliz”, declara Gabriel.

Para el director, el clown aporta "lúbrica, imaginación, apertura mental y no quedarse estancados en las reglas seguras de las condiciones tanto artísticas como sociales".

Fotografía de la Clase Magistral del Clown, impartida por Gabriel Chamé / Jairo Solano Cortés

Una larga trayectoria

Los comienzos de la trayectoria de este actor fueron complicados, la dictadura militar en Argentina estaba en pleno proceso y, Gabriel Chamé tuvo la suerte de entrar en una compañía de teatro en la que se focalizó. "Estar encerrado en la sala de ensayo me permitió ser mucho más libre y de esta manera estar menos expuesto a peligros personales", admite. En una época en la que los espectáculos se censuraban y en la que corrían un cierto riesgo, él sin embargo no le tenía miedo, pero sí cierta precaución.

Esa primera compañía era de mimos. "Surrealista, vanguardista, corporal, de espectáculos que no se entendían lo que hacían por el tipo de época que se vivía en el país", explica. "La recuerdo como una hermosa época de 7 años, donde, además de actor, era asistente de dirección del profesor Ángel Elizondo".

A continuación, siguió con una etapa con el clown, en la que Gabriel ya había empezado con el humor, que llegó en los años de democracia. "Ahí es donde empezó el Clú del Claun, con viajes por toda Latinoamérica, llegando a España, a grandes festivales como el de Cádiz".

Etapas que él mismo define como "maravillosas, de teatro independiente, dictadura militar, democracia, y, todo ello, aplicado al teatro, con una juventud entre los 17 y los 30 años, que fue de mucho aprendizaje" y que le sirvió para aprender a autogestionarse.

Ese salto a Europa comenzó con trabajo en España y Francia y, lo más potente, comenta, fue el dar clases en esos inicios en el instituto de Sevilla a grandes artistas nacionales como Paco León, Alex O´Dogherty, Julián Villagrán o Manolo Solo. También impartió clases en la escuela de Juan Carlos Coraza de Madrid. “Es una maravilla pensar hoy que son grandes profesionales, muy maduros en su trabajo", reconoce Gabriel Chamé.

Otra de las experiencias que marcó mucho su camino fue el Cirque du Soleil, que se gestó a finales de los 90. Estuvo hasta 2005, viajando mucho por todo el mundo. Para después entrar en una etapa de creación independiente, donde de alguna manera reconoce que sigue estando en la actualidad.

"Tengo muchas ganas de llevar lo que hacemos en teatro al cine, hacer alguna serie cómica, con un lenguaje que no sea solo de comedia, sino con uno más físico y visual, como el antiguo cine mudo, buscar esos retos es algo que me encantaría", afirma al ser preguntado por los sueños que le quedan por cumplir profesionalmente.