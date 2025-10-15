Suceso
Dos heridos en un accidente en la carretera de Valverde de Leganés
Los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar para atender a los conductores de los que por el momento no han trascendido la edad ni el alcance de las lesiones
Dos personas han resultado heridas este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 14.30 horas en la carretera EX-310, a la altura del kilómetro 15, en el término municipal de Valverde de Leganés.
En el siniestro se han visto implicados dos vehículos, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Badajoz. Los servicios sanitarios se han desplazado hasta el lugar para atender a los heridos de los que por el momento no han trascendido la edad ni la gravedad de las lesiones.
Hasta la zona también han acudido efectivos de Guardia Civil de Tráfico además de personal del 112 Extremadura. La investigación continúa abierta para determinar las causas del siniestro, aunque todo apunta a que se trata de una colisión por alcance.
