Dos primos se enfrentan a hasta 9 años de prisión por violar a una amiga

Dos primos se sientan este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz acusados de violar a una amiga en el domicilio de uno de ellos. La fiscalía solicita para ambos una pena de 7 años de prisión por un delito de abuso sexual (se aplica el Código Penal anterior a la ley del 'solo sí es sí'), que la acusación particular, ejercida por Francisco José Ruiz, eleva hasta los 9 años.

Los abogados de la defensa, Fernando Cumbres y Raúl Montaño, mantienen que las relaciones sexuales fueron consentidas y piden la absolución de sus representados.

El juicio está previsto en dos sesiones, hoy y mañana.

Los presuntos hechos sucedieron en marzo de 2021, cuando tras salir de fiesta con más amigos, los tres se quedaron a solas en la vivienda. Según el relato de las acusaciones pública y particular, después consumir alcohol en distintos domicilios, llegaron a casa de uno de los acusados que, "aprovechando" que la mujer estaba bebida, tras desnudarla de cintura para abajo y con el objetivo "satisfacer su ánimo libidinoso", la penetró. Ella se despertó y él, al ver que había recuperado la consciencia, se detuvo y abandonó la habitación.

En ese momento, según las acusaciones, el segundo procesado, «aprovechando el estado de estupefacción» en el que se encontraba la perjudicada, que le impedía mostrar oposición, y también «con el mismo ánimo libidinoso», la agarró por los brazos, comenzó a tocarle los pechos y la violó.

Además de la pena de prisión, la fiscalía solicita una indemnización de 15.000 euros. La acusación particular reclama 20.000 euros.

Este juicio se tuvo que aplazar el pasado mes de junio, después de que los abogados de la defensa advirtieran de que el letrado que había estado representado a uno de los primos podría estar inhabilitado, lo que podía conllevar la nulidad de parte o de todo el procedimiento. El tribunal decidió suspender entonces la vista para realizar comprobaciones y ha acordado que prosiga.