El PSOE de Badajoz se opone a la privatización del servicio municipal de la grúa

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Silvia González, mostró ayer su rechazo a la decisión del equipo de gobierno de privatizar el servicio de grúa municipal, una medida que, en su opinión, "no sorprende a nadie, porque es la crónica de una decisión buscada".

"Primero se deja caer un servicio público, cuando ya no funciona como debería, se dice que no queda más remedio que externalizarlo. Lo público puede y debe funcionar bien si se planifica y se gestiona con rigor", defedió.

En concreto, el contrato licitado asciende a 1.142.000 euros por dos años e incluye cuatro vehículos grúa, una furgoneta, un remolque y un mínimo de diez personas entre gruistas, encargados y personal administrativo, según el PSOE, para el que "el problema no es solo el contrato, sino el modelo". "Esto no va de grúas, va de cómo se gobierna una ciudad. Cada privatización resta control, opaca costes y, al final, lo paga el vecino, ya sea en una tasa más alta o en un servicio más lejano".

Los socialistas han revisado los pliegos y en el administrativo han detectado "un error revelador", como que en la segunda página se confunde el servicio de grúa con el de bicicletas eléctricas. "No es una anécdota: evidencia la falta de rigor con que se están gestionando los servicios públicos".

En este sentido, la portavoz señaló que a esta falta de control se suma el estado crítico en el que se encuentra la grúa municipal "tras años de abandono", ante lo que detallan que el servicio funciona hoy en día con ocho o nueve trabajadores operativos y solo cuatro grúas, de las cuales dos están "para desguace" y una averiada.

Además, las condiciones materiales son "deplorables", con vehículos sin cristal, sin cuentakilómetros y sin "apenas" mantenimiento. "A veces no hay servicio ni los fines de semana", explicó González, como ha ocurrido el pasado cuando un contenedor quemado afectó a varios coches y no pudieron retirarse por falta de grúa.

Datáfonos, furgonetas y remolques

Según la portavoz, resulta además "curioso y escandaloso" que en la licitación se exijan datáfonos, furgonetas y remolques para transportar vallas, medios que a los actuales trabajadores "siempre se les han negado".

"El depósito ha estado dos años sin cámaras de vigilancia y los gruistas se quedan solos en los turnos de tarde. Es una situación que genera miedo, incertidumbre y una sensación de abandono total", añadió la portavoz socialista, que recordó que durante la pandemia fue considerado un servicio esencial por el propio alcalde.

"¿Lo recuerda, señor Gragera? Pues ahora pretende privatizarlo. Una gestión desastrosa, heredada de alcalde en alcalde y consentida por la concejala Gema Cortés, que no ha movido un dedo para revertirla", lamenta el PSOE, que advierte de que este patrón se repite en Badajoz ante "servicios con problemas crónicos, falta de personal, medios que no llegan".

Asimismo, González recordó que los sindicatos llevan meses alertando de esta deriva, con "mesas de imposición, ausencia de negociación y decisiones unilaterales que debilitan los servicios públicos". "Ya en 2024 advirtieron que la grúa iba directa a la privatización, y el tiempo les ha dado la razón", señala González.

El PSOE defiende una alternativa de gestión pública "eficiente" y, en concreto, una auditoría técnica de la flota, refuerzo de plantilla, transparencia en tiempos y tarifas, tecnología para el seguimiento en tiempo real y cláusulas sociales que prioricen el empleo estable y la atención a mayores y personas con discapacidad.

"Privatizar no es gestionar mejor; es renunciar a gobernar con responsabilidad", criticó la portavoz, que señaló que si el PP "insiste" el grupo socialista exigirá topes de precios, penalizaciones efectivas, garantías laborales y una comisión de seguimiento con participación ciudadana y policial.

Para González, "cada euro que se destina al margen de una empresa es un euro que no se invierte en flota municipal, personal o tecnología propia" y cuando termine el contrato "volveremos a empezar de cero. No es ideología, es eficiencia y sentido común".

De este modo, pedirá por escrito al alcalde que publique el informe técnico y económico que justifica la privatización, un calendario público de indicadores del servicio y un compromiso "formal" de que el consistorio pueda recuperar la gestión directa "cuando esté en condiciones de hacerlo mejor".

"Badajoz no necesita un ayuntamiento que se quite problemas de encima. Necesita un ayuntamiento que los resuelva. Defender lo público no es un eslogan: es garantizar igualdad, dar la cara y rendir cuentas con datos", concluyó Silvia González.