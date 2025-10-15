Sebastian Bach suena en el Festival Internacional de Teatro de Badajoz

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge mañana a las 21.00 horas dentro del 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz el espectáculo ‘Va de Bach’, dirigido por Enrique Cabrera y la compañía madrileña Aracaladanza.

Esta obra, que cuenta con las interpretaciones de Carolina Arija, Lydia Martínez, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Jonatan de Luis, presenta una propuesta escénica que se aleja de la seriedad del mundo adulto para sumergirse en la imaginación, con la música de Johann Sebastian Bach. Un sueño escénico lleno de magia, humor e imaginación y sorpresas.

Aracaladanza se acerca a Bach como inspirador de un trabajo escénico que no busca tanto coreografiar su música (en múltiples facetas, variaciones y versiones), sino bucear en un universo creativo de la mano de 5 bailarines y un gorila, que permite imaginar a quien desee abrir los ojos y afinar los oídos. «Porque la imaginación es el sustento del pensamiento crítico y motor de la libertad, ambos esenciales para cambiar la realidad».

La compañía madrileña, abanderada de un riguroso lenguaje escénico de alta calidad para público familiar e infantil, tiene experiencia en la reconstrucción de universos de artistas plásticos que han dejado huella en el imaginario universal. El Bosco (Pequeños paraísos), Magritte (Nubes), Miró (Constelaciones) y Leonardo (Vuelos) han inspirado espectáculos de gran formato que han sido disfrutados en los cinco continentes por miles de espectadores.

La obra tiene una duración de 55 minutos y está recomendada para toda la familia. El precio de la entrada general es de 15€ y 10€ para personas con carné joven, pensionistas y desempleados.