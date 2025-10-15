Huelga
UGT y CCOO concentran a un centenar de trabajadores en Badajoz contra el genocidio de Gaza
A lo largo del día habrá paros parciales en los centros de trabajo
Aunque el plan de paz ya está en marcha y ha habido liberación de rehenes y de encarcelados por ambas partes, en España se ha mantenido la huelga convocada para este miércoles, 15 de octubre, y los paros parciales contra el genocidio de Gaza.
En Badajoz, UGT y CCOO han organizado una concentración a las diez de la mañana con la asistencia de un centenar de participantes, en la plaza de España, frente al ayuntamiento. Los asistentes han enarbolado las siglas de ambos sindicatos, banderas de Palestina y mensajes de apoyo: "La clase obrera contra el genocidio", "Niños bajo escombros, gobiernos cómplices" y "El silencio mata".
Además, han leído un manifiesto para condenar el "genocidio de Israel y la ocupación ilegal de la franja de Gaza y Cisjordania", la permanencia de la paz y del alto al fuego, que llegue la ayuda humanitaria y la reconstrucción de Gaza. "¡Viva Palestina libre!", han defendido.
Los paros parciales en los centros de trabajo están previstos de 10.00 a 12.00 horas, de 17.00 a 19.00 horas y de 2 a 4 de la madrugada.
