Whiteveil muestra el lado más roquero del arpa en Badajoz

El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge mañana a partir de las 20.30 horas la presentación de ‘Harp Dimension’, el último disco de la arpista, cantante y compositora pacense Whiteveil (Rosa María Rodríguez).

Acompañada por su voz, Whiteveil presenta versiones y composiciones propias incluidas en su álbum homónimo, creando una experiencia íntima, innovadora y profundamente emocional. Un concierto que fusiona lo etéreo con lo contemporáneo, y que redefine los límites del arpa para conectar con públicos de todas las edades.

En este nuevo trabajo, en el que se adentra en un repertorio que no suele estar ligado a su instrumento, versiona temas conocidos de rock y pop con el arpa como protagonista. ‘Numb’, de Linkin Park; ‘It’s my life’, de Bon Jovi; ‘Love me like you do’, de Ellie Goulding; o ‘Destino o casualidad’, de Melendi, son algunas canciones que componen el disco.

El espectáculo tiene una duración de una hora y está recomendado para todos los públicos. La entrada es libre y gratuita.