Previsto el 31 de octubre
El concierto de Maldita Nerea en Badajoz se aplaza
Se traslada a mayo debido "a circunstancias imprevistas e inevitables que afectan a varios miembros de la banda"
Maldita Nerea no estará el 31 de ocubre en Badajoz.
El teatro López de Ayala acaba de comunicar que el concierto de este grupo, programado dentro de su gira 'Origen', previsto para el 31 de octubre, ha sido aplazado.
La decisión se debe "a circunstancias imprevistas e inevitables que afectan a varios miembros de la banda, lo que hace imposible la celebración del concierto en la fecha", ha informado el teatro a través de un comunicado.
El concierto se celebrará finalmente el 23 de mayo de 2026.
Las entradas actuales seguirán siendo válidas para la nueva fecha, por lo que quienes deseen asistir podrán conservarlas sin necesidad de realizar ningún trámite. Si, por el contrario, prefieren solicitar la devolución del importe, podrá hacerlo en función de cómo se hizo con ellas.
Si adquirió las entradas por internet, puede solicitarla escribiendo a: jmilara@teatrolopezdeayala.es. Si las compró en la taquilla, podrá acudir al mismo punto de venta, donde se le reembolsará el importe mediante el mismo método de pago utilizado.
El teatro López de Ayala lamenta las molestias que este cambio pueda ocasionar "y agradecemos profundamente su comprensión".
