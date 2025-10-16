El detenido por atropellar a su pareja en La Codosera asegura que no tuvo intención de matarla

El hombre de 43 años, detenido por el atropello mortal de su pareja el pasado martes en La Codosera (Badajoz), ha asegurado que «no tenía intención de matarla».

Así lo ha trasladado este jueves a este diario su abogado, Alfredo Pereira, quien ha asumido su defensa tras la declaración judicial celebrada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, donde el acusado ha comparecido como investigado por un presunto delito de homicidio doloso.

Pereira ha explicado que su cliente reconoce los hechos, pero sostiene que no actuó con intención de causar la muerte a su pareja, Verónica González, y que el atropello se produjo «en un contexto de gran tensión».

El letrado ha precisado que el acusado no se ha resistido en ningún momento a colaborar con las autoridades y que «ha permanecido afectado y confuso» desde el suceso. El detenido se encuentra desde esta tarde en prisión provisional comunicada y sin fianza, a la espera de que se practiquen nuevas diligencias.

Un atropello en medio de una disputa familiar

El suceso tuvo lugar en torno a las once y media de la noche del martes, en la calle Enrique Tierno Galván, una vía estrecha situada en la zona conocida como la Quinta del Café, a escasos metros de la vivienda que compartía la pareja.

Según las primeras investigaciones, el vehículo que conducía el detenido arrolló a Verónica, de 46 años, en mitad de la calzada. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente, pero no pudieron salvar su vida.

El conductor abandonó el lugar tras el atropello y fue arrestado minutos después, en el cruce de La Codosera con la carretera de Alburquerque.

Fuentes vecinales consultadas por este diario explicaron que los hechos se produjeron tras una disputa entre el detenido y el hermano de la víctima, un conflicto que habría tensado la relación entre ambas familias en las últimas semanas.

Durante la confrontación, el conductor habría realizado supuestamente una maniobra brusca con el coche, y acabó arrollando a su pareja, que cayó al suelo.

Pese a que todo apuntaba a esta posibilidad, la Guardia Civil dio este miércoles un giro a la investigación y confirmó que la principal hipótesis apunta a un caso de violencia de género.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que la causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer «a raíz de los indicios recogidos y del contexto de la relación sentimental entre víctima y agresor».

Jurisdicción ordinaria

«Mis noticias son otras. El origen del conflicto no tiene nada que ver con la víctima, sino con una situación distinta en el entorno familiar», ha manifestado este jueves Pereira.

El abogado ha insistido en que su cliente no tenía intención de causar la muerte de Verónica y «lamenta profundamente lo sucedido». «Él no niega lo ocurrido, pero asegura que no tenía intención ninguna de hacer lo que hizo, y menos aún con respecto a su pareja», ha señalado el letrado, quien ha añadido que el detenido se encuentra en un estado psicológico «muy delicado».

Según el abogado, varios testimonios recabados apuntan a que la pareja mantenía una relación normal y sin antecedentes de comportamientos violentos o denuncias previas.

Pereira ha adelantado que solicitará la inhibición del caso a la jurisdicción ordinaria, al considerar que no existen indicios de violencia de género. «El origen de lo que ocurrió es distinto y no está relacionado con la víctima», ha recalcado. Prevé formalizar la solicitud de cambio de jurisdicción en los próximos días, una vez tenga acceso completo al sumario.

El letrado ha explicado también que su designación se ha formalizado horas después de la declaración de su cliente, que compareció inicialmente asistido por un letrado de oficio. «Ahora tendré acceso a las actuaciones y empezaré a analizar la causa con detalle», ha señalado. También ha subrayado que pedirá revisar el contexto completo de la causa para «aclarar las circunstancias que rodearon los hechos y determinar si existe o no relación alguna con la víctima más allá del accidente».

La investigación continúa abierta para determinar si el atropello fue intencionado o fruto de una maniobra imprudente, aunque desde la tarde del miércoles la principal hipótesis que se maneja es la de un crimen machista.

La Codosera se viste de luto

Mientras tanto, La Codosera continúa conmocionada por la tragedia.

La mañana de este jueves, decenas de personas se reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad para despedir a Verónica. El templo se llenó por completo de vecinos y personas allegadas. Muchas otras permanecieron en la plaza, siguiendo la misa en silencio, mientras el repique de las campanas acompañaba la ceremonia.

«Era una buena chica, muy conocida y querida, sobre todo por sus padres», comentaban los vecinos a las puertas de la parroquia, donde se acumularon coronas de flores y ramos enviados por familiares, amigos y el ayuntamiento de la localidad.

Tras la misa, el féretro fue acompañado por familiares y vecinos en un cortejo silencioso hasta el cementerio, donde recibió sepultura.

Entre los asistentes al funeral estuvieron los padres y hermanos de la víctima, visiblemente afectados, así como el padre y la hermana del detenido, que también acudieron a la ceremonia.