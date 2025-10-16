Los enseres de la Vera Cruz de Badajoz, al descubierto en una nueva exposición

La Franciscana Hermandad y Cofradía de la Santa Vera Cruz, Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Consolación de Badajoz conmemora el 15º aniversario de la bendición de la Virgen de la Consolación con una cita cultural y devocional de primer nivel.

Bajo el título 'Toma tu cruz y sígueme', la Hermandad abrirá este viernes 17 de octubre, a las 19:30 horas, una exposición que ofrecerá un recorrido único por el patrimonio histórico y artístico de la cofradía pacense. La muestra podrá visitarse hasta el 24 de octubre en la sede de Cajalmendralejo, ubicada en el Paseo de San Francisco.

El patrimonio de la hermandad, al descubierto

El proyecto expositivo, que se complementa con la exposición internacional 'La Santa Vera Cruz en el mundo', permitirá descubrir de cerca insignias, piezas procesionales y enseres de gran valor simbólico y patrimonial. "Queríamos que los fieles y vecinos pudieran contemplar de cerca todo ese legado que normalmente solo se aprecia en Semana Santa", explica José Luis Salgado Redondo, vocal de Manifestaciones Públicas de la Hermandad.

Salgado detalla que el título de la exposición refleja la esencia de la institución: "Hemos querido bautizarla como ‘Toma tu cruz y sígueme’".

Por su parte, 'La Vera Cruz en el Mundo' se trata de una de las colecciones más singulares del mundo cofrade: más de 600 medallas de hermandades de la Vera Cruz procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. Estas piezas forman parte de la colección privada de Santiago Gallego Álvarez, quien las ha cedido temporalmente para la ocasión.

El acto inaugural contará con la presencia de autoridades civiles, religiosas y representantes de hermandades. Tras la apertura, a las 20:00 horas, se celebrará la conferencia 'Historia de la Vera Cruz en la ciudad de Badajoz', impartida por Juan Román Macías, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, director del Museo Catedralicio y párroco de San José.

Pasado y presente de la hermandad

La programación conmemorativa continuará el lunes 20 de octubre, también a las 20:00 horas, con la mesa redonda 'La Vera Cruz: pasado y presente', en la que participarán hermanos fundadores que compartirán sus recuerdos y vivencias sobre la creación y evolución de la cofradía.

Con estas actividades, la hermandad busca no solo celebrar un aniversario, sino acercar su historia y patrimonio a toda la ciudadanía. Desde este colectivo cofrade quieren que los pacenses y visitantes también participen de este aniversario. Así, indican que la muestra que se inaugura sobre el patrimonio de la cofradía pretende ser un homenaje a todos los que han formado y forman parte de ella.

La exposición permanecerá abierta al público del 17 al 24 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 17:45 a 19:15 horas, en la segunda planta de la sede de Cajalmendralejo, situada en el paseo San Francisco.