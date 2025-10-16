Unas jornadas en Badajoz promocionan las salidas laborales de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad

La Delegación de Defensa en Extremadura espera superar los 4.000 asistentes a las VI Jornadas informativas de formación, profesión y futuro en las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se celebrarán los próximos días 22 y 23 de octubre, con una programación que incluye charlas para dar a conocer sus salidas laborales y una exposición de material de estos cuerpos.

Con el título 'Prepárate/Prepárale' se pretende informar sobre las posibles vías de acceso a las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado a los jóvenes extremeños y en concreto de Badajoz, de modo que el público objetivo son los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

Las jornadas se desarrollarán en el Edificio Siglo XXI de Ibercaja en Badajoz y las actividades se centrarán en dos ámbitos: por un lado en conferencias sobre la salida laboral que ofrecen las Fuerzas Armadas y, por otro, en una exposición de material, con puntos de información de la Armada y de los ejércitos de Tierra y de Aire y el Espacio, Guardia Civil y Policía Nacional.

También se expondrá material de la Brigada 'Extremadura' XI, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Armada, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de la Policía Local, como ha destacado este jueves en su presentación el delegado de Defensa en Badajoz, el coronel Ramón Ignacio Balsera, que ha comparecido acompañado del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez.

Distintas vías de acceso

En su intervención, el coronel Balsera ha explicado que estas jornadas buscan informar a los jóvenes sobre las diferentes vías de acceso que van a poder tener en el futuro en cuanto a su ingreso tanto en las Fuerzas Armadas, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para lo cual cuentan con la colaboración de diferentes unidades.

En concreto, ha detallado que habrá una "nutrida" participación de capacidades y material de la Brigada 'Extremadura' XI, de la Base Aérea de Talavera La Real Ala 23 y la Base Naval de Rota, así como, en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto unidades de la tercera zona de la Guardia Civil en Extremadura y de la Comandancia de Badajoz, como de la Policía Nacional y la Local.

Al mismo tiempo, ha destacado que el pasado año participaron en estas jornadas 25 centros educativos de Badajoz y más de 2.000 alumnos acudieron a las distintas charlas organizadas en esta cita abierta a la población extremeña y pacense en particular, con entre 4.000 y 5.000 asistentes en total que este año esperan superar.

En relación con las plazas convocadas en este 2025 para el ingreso en las Fuerzas Armadas, Balsera ha hecho hincapié en que se trata de 1.262 para el ingreso como profesionales o militares de carrera en las escalas de oficiales y suboficiales de los dos ejércitos y de la Armada, así como de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, y cerca de 8.900 para personal que quiera ingresar en la escala de tropa y marinería.

En relación al proceso selectivo, la Delegación de Defensa en Extremadura ha evaluado a lo largo del año a cerca de 1.000 aspirantes, la mayoría extremeños, que mostraban su intención de ingresar en las Fuerzas Armadas, en este caso en la escala de tropa y marinería, de los cuales unas 218 eran mujeres.

Formación útil para el futuro

Por su parte, José Luis Quintana ha resaltado la evolución de las Fuerzas Armadas respecto a hace 50 años, tanto por las salidas y preparación fuera de las fronteras del país, como por los intercambios con otros países o las distintas misiones militares, y ha apuntado que el alumno que entra, además de prepararse, hace cursos de formación profesional en distintos grados y especialidades que pueden serle de utilidad posteriormente.

Juan Parejo ha incidido además en que en estas jornadas pueden recibir información y sean orientados sobre las salidas que tienen las Fuerzas Armadas o de Seguridad y lo vean como una opción de cara a su futuro cuando, próximamente, pasarán a la etapa profesional y puede que no sepan por dónde orientarla. En este sentido, ofrecen una carrera profesional estable, promoción interna y oportunidades de crecimiento.