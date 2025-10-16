Los músicos Yoan Iznaga y Eugenio Simoes traen el bolero al Espantaperros

Hoy se suben al escenario el percusionista cubano Yoan Iznaga y el pianista Eugenio Simoes para amenizar el ambiente al ritmo de boleros en clave de jazz.

Una combinación perfecta para fluir y sumergirse en un compás tranquilo mientras la ciudad de Badajoz disfruta de la música en directo.

Una experiencia que merece la pena no saltársela aprovechando para descansar del bullicio de la ciudad mientras se redescubre el jazz en un ambiente fuera de lo común. En este caso a través de boleros adaptados al género, protagonizados por la voz y la percusión de Yoan Iznaga y el piano a manos de Eugenio Simoes.

Además de este, sólo quedan dos conciertos más pertenecientes al Oktober jazz. El 23 con Bale Bale Trío (música afgana) de la mano de Ustad Fazel Sapand, Rubad (armonio y voz), Mili Vizcaíno (voy y percusión) y Antonio Blázquez (bajo).

Y el último concierto, el 30 con WhatJazzTrío, una jam session protagonizada por Joaquín de la Montaña (saxo), Pedro Calero (piano) y Javier Tei (batería).

El bolo comienza a las 21:30h. Se recomienda puntualidad, ya que, el local se suele llenar pronto y es aconsejable disfrutar los conciertos de cerca.