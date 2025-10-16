El Tourmalet de salidas del Gévora hace valle en Calamonte

Tras un complejo inicio como visitante en el calendario del Gévora, el cuadro verdinegro afronta esta jornada un partido, a priori, más asequible. El cuadro pedáneo visita este domingo a las 12.00 a un Calamonte que todavía no sabe lo que es ganar en lo que va de temporada.

El equipo que dirige Cubi ha sumado cuatro empates, dos de ellos en su estadio, y ha sufrido dos derrotas ante Villanovense y Jaraíz, lo que los sitúa en la decimocuarta posición de la tabla con cuatro puntos.

Tres puestos por encima se ubica el Gévora, que llega al choque tras haber rescatado un punto en su duelo ante la Puebla de la pasada jornada. El cuadro poblanchino se marchó al descanso con una ventaja de dos goles gracias a un doblete de Manu Soltero. Los pedáneos mejoraron tras el paso por vestuarios y lograron empatar el partido gracias a los goles de Isma y Álvaro Perera.

Tras el partido, Martín Fernández reconoció que a su equipo le había costado entrar en el encuentro, pero que, una vez conseguido, habían completado una actuación muy completa para sumar un punto ante un rival que llegaba en una dinámica muy positiva.

Con todo, los pedáneos tratarán de aprovecharse de las dudas del Calamonte para sumar por primera vez lejos de casa tras haber visitado Llerena, Villanueva de la Serena y Jaraíz.