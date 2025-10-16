56 años
Un hombre, en estado crítico por un incendio en la barriada de San Roque de Badajoz
Ha ocurrido poco antes de las seis de la madrugada en una casa unifamiliar de la calle Vistahermosa
Se ha originado en la cocina, cuya techumbre se ha venido abajo
Un hombre de 56 años de Badajoz se encuentra en estado crítico como consecuencia de un incendio ocurrido en su vivienda esta madrugada.
Según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura, sobre las 5.55 horas de este jueves se ha desencadenado un incendio en una casa de la calle Vistahermosa, en la barriada de San Roque.
Al lugar se han desplazado los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, así como efectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y de la Policía Local y Nacional.
Debido al fuego, el ocupante de la vivienda sufre una intoxicación por monóxido de carbono y se encuentra ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario de Badajoz.
Según han informado los bomberos, hasta el lugar del incendio se desplazaron 7 efectivos, en dos camiones y en un vehículo de mando. Al llegar, el único ocupante de la casa ya se encontraba fuera. En el interior no había más personas. Las llamas salían por las ventanas y por la techumbre de la vivienda, una unifamiliar.
Como consecuencia del fuego, que se originó en la cocina, se ha derrumbado parte de la techumbre. También se han visto afectadas las viviendas colindantes, las número 36 y 38, que los bomberos han tenido que ventilar. Estaban de vuelta al parque a las 7.40 horas.
