El XI Salón del Automóvil abre hoy jueves sus puertas en Badajoz hasta el domingo

La institución ferial de Badajoz (Ifeba) acoge desde hoy jueves y hasta el próximo domingo, la XI edición del Salón del Automóvil, una cita que reunirá cerca de 500 vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero expuestos por una treintena de concesionarios y marcas.

Organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), esta feria busca impulsar el sector de la automoción en la región y ofrecer un escaparate de las últimas tendencias en diseño, tecnología y seguridad.

«Este salón es una oportunidad única para conocer las novedades del sector y facilitar el contacto directo entre concesionarios y clientes», recordó el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín.

Cartel anunciador de esta edición. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En total, el salón contará con 33 marcas representadas, entre ellas KGM, Subaru, SWM, Bestune, Skoda, Cupra, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Audi, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Ford, Mazda, BMW, Mini, Toyota y Lexus.

Nueve de ellas se comercializan por primera vez en Extremadura y siete modelos se presentarán en primicia durante esta cita.

Novedades

Otra de las grandes novedades será la incorporación de un área específica para motocicletas, que amplía la oferta del certamen y refuerza su carácter como escaparate global del motor.

Los visitantes podrán ver vehículos eléctricos, híbridos enchufables, de combustión y de gas licuado, distribuidos en 6.500 metros cuadrados de exposición interior y 2.000 metros cuadrados en el exterior para coches seminuevos o de kilómetro cero.

Las entradas tendrán un precio de 3 euros, con tarifa reducida de 1,50 euros y podrán adquirirse directamente en la taquilla del recinto durante los días del salón.

El horario, hoy jueves, es de 12.00 a 20.00 horas; mañana viernes y el sábado, de 10.00 a 21.00 horas y , el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.