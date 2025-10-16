Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde las 12.00 horas

El XI Salón del Automóvil abre hoy jueves sus puertas en Badajoz hasta el domingo

Se exponen cerca de 500 vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero

La inauguración oficial tendrá lugar esta tarde, a las 19.30 horas

Inauguración de la pasada edición del Salón del Automóvil en Ifeba.

Inauguración de la pasada edición del Salón del Automóvil en Ifeba. / S. GARCÍA

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La institución ferial de Badajoz (Ifeba) acoge desde hoy jueves y hasta el próximo domingo, la XI edición del Salón del Automóvil, una cita que reunirá cerca de 500 vehículos nuevos, de ocasión y kilómetro cero expuestos por una treintena de concesionarios y marcas.

Organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), esta feria busca impulsar el sector de la automoción en la región y ofrecer un escaparate de las últimas tendencias en diseño, tecnología y seguridad.

«Este salón es una oportunidad única para conocer las novedades del sector y facilitar el contacto directo entre concesionarios y clientes», recordó el presidente de Aspremetal, Francisco Pantín.

Cartel anunciador de esta edición.

Cartel anunciador de esta edición. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En total, el salón contará con 33 marcas representadas, entre ellas KGM, Subaru, SWM, Bestune, Skoda, Cupra, Citroën, Opel, Peugeot, Jeep, Mercedes-Benz, Renault, Dacia, Audi, Volkswagen, Volvo, Hyundai, Ford, Mazda, BMW, Mini, Toyota y Lexus.

Nueve de ellas se comercializan por primera vez en Extremadura y siete modelos se presentarán en primicia durante esta cita.

Novedades

Otra de las grandes novedades será la incorporación de un área específica para motocicletas, que amplía la oferta del certamen y refuerza su carácter como escaparate global del motor.

Los visitantes podrán ver vehículos eléctricos, híbridos enchufables, de combustión y de gas licuado, distribuidos en 6.500 metros cuadrados de exposición interior y 2.000 metros cuadrados en el exterior para coches seminuevos o de kilómetro cero.

Las entradas tendrán un precio de 3 euros, con tarifa reducida de 1,50 euros y podrán adquirirse directamente en la taquilla del recinto durante los días del salón.

El horario, hoy jueves, es de 12.00 a 20.00 horas; mañana viernes y el sábado, de 10.00 a 21.00 horas y , el domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents