XI Salón del Automóvil en Badajoz: "Sabemos que los modelos nuevos van a tener tirón, entran por el ojo"

La Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) se convierte desde este jueves y hasta el domingo 19 de octubre en el epicentro del motor con la celebración del XI Salón del Automóvil de Extremadura, una cita que este año da un salto cualitativo y cuantitativo, con más espacio y nuevas marcas.

Organizado por la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal), la feria reúne a una treintena de marcas de vehículos que exhiben 350 coches nuevos y alrededor de 180 seminuevos y de kilómetro cero. En total, más de 8.500 metros cuadrados de exposición entre zonas interiores y exteriores, donde los visitantes pueden conocer las últimas tendencias en diseño, tecnología y sostenibilidad de un sector que vive un momento de renovación.

Entre las principales novedades de esta edición, el Salón incluye por primera vez un espacio dedicado a motocicletas, ampliando su oferta a un público más diverso. Además, nueve marcas se comercializan por primera vez en Extremadura y se pueden ver siete modelos totalmente nuevos que llegarán al mercado antes de fin de año.

Un sector que se reactiva

A lo largo de los cuatro días, los expositores esperan repetir cifras y aprovechar el ambiente de feria. Jacinto Nieto, representante del grupo Nieto Marcelo de Badajoz, ha participado siempre en la feria y este año su concesionario presenta dos marcas que son totalmente nuevas en Extremadura: Bestune y SWM con distintos modelos, el sub, como es el T77, el T90 y un modelo berlina que es el B70. Aparte, dentro de la gama de SUV, hay uno que es híbrido enchufable y que es novedad en España. “Se presentó hace menos de diez días en una convención en Madrid y el primer salón al que viene el coche es a este de Badajoz”.

Los clientes lo están demandando mucho y según ha asegurado, es donde más crece el mercado ahora mismo. “El que tenga un punto de carga en su domicilio para enchufarlo, está ahorrando todo el combustible hasta 150 kilómetros. Siempre va a ir en eléctrico y no va a contaminar en ningún caso. Los híbridos autorrecargables siempre contaminan un poquito más y por eso tienen etiqueta eco, no tienen etiqueta cero, además, ofrecen unas autonomías de 1.300 kilómetros. O sea, que realmente es interesante”. Además, este concesionario ha traído la versión del Yudo 212, el Yudo 6, que también es novedad y que se presenta en esta feria.

Jacinto Nieto, representante del grupo Nieto Marcelo, posa junto a uno de los nuevos vehículos. / Rebeca Porras

Sobre los extras que tienen los vehículos nuevos, explica que “prácticamente los conoce todo el mundo, porque se van acoplando a las normativas europeas que las van exigiendo. No hay uno mucho más especial que otro”. Lo que más se valora ahora -dice- son las ADAS o Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción, con el asistente de carril por ejemplo, la conducción adaptativa, el asistente frontal que frena en caso de emergencia o el asistente de salida trasero.

Sergio Pérez, de Gedauto, otro de los concesionarios que no ha faltado nunca a la cita, cuenta que para la marca Kia han traído la gama completa, que será de las más extensas del salón, con hasta 14 vehículos diferentes y como novedad, presentan el kia EV4, que completa la gama eléctrica actual de la marca, con dos versiones: un berlina familiar y otro en segmento C compacto, ambos con una autonomía de 650 kilómetros.

Además, durante los próximos cuatro días, van a presentar al público el nuevo Sportage, que parte desde los 28.000 euros y que destaca por su diseño vanguardista, un interior tecnológico y espacioso con alta calidad percibida y una amplia gama de motorizaciones que incluye opciones híbridas y microhíbridas.

Sergio Pérez, de Gedauto, en el Salón del Automóvil 2025. / Rebeca Porras

Los visitantes pueden ver también en la feria el nuevo C5i Cross, que presenta el Grupo Rojas. Uno de los encargados de venta es Jesús Carnerero, que ha indicado que este vehículo tiene de especial que cuenta con motores eléctricos de 210 caballos o 230 caballos y que ofrecen hasta 680 kilómetros de autonomía eléctrica. “Se están presentando muchas ayudas a la conducción también en el modelo nuevo. Se que va a tener tirón, es algo que entra por el ojo”. Por otro lado, explica que exponen otro coche híbrido enchufable, de 195 caballos que tiene 96 kilómetros de autonomía. “Venir a este salón lo que permite al final es que el cliente vea esos seis o siete modelos que está barajando y pueda hacer una criba. Estar presentes siempre es bueno, es una oportunidad que se traduce en ventas”, reconoce.

Jesús Carnerero, representante del Grupo Rojas, junto al nuevo Citroen C5 híbrido. / Rebeca Porras

Perfil del público

Los visitantes llegan desde distintos puntos de la región, atraídos por las ofertas y la posibilidad de probar los vehículos. Mar Millán, de Badajoz, lo tiene claro: “He venido a la feria para comprar un Mini, siempre lo he querido y veo que está mucho más actualizado pero que sigue respetando su línea retro”.

Otros, como Diego Rodríguez, acude con su familia para comprar un SUV. No es la primera vez que cierran una operación en este salón y según dice, las condiciones que ofrecen son “interesantes”. “Ahora venimos a buscar algo para mí, que sea grande pero que esté bien de precio. Las marcas chinas están triunfando y la verdad, es que con las ofertas y las ayudas que hay, salen muy bien”.

Antonio y Raúl, de Mérida, en cambio visitan el salón por pura curiosidad. “No tenemos pensado comprar ningún coche, pero nos gusta ver las novedades y los avances. Algunos están recién salidos del horno y vemos que hay muchas marcas nuevas que no sabíamos ni siquiera que se comercializaban en la región”.

El Salón del Automóvil de Extremadura puede visitarse en horario de mañana y tarde. Las entradas cuestan 3 euros y pueden adquirirse en la taquilla de la institución ferial.

Una familia observa el interior de uno de los vehículos que se exponen en el salón. / Rebeca Porras

El evento está organizado por Aspremetal, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, Ifeba y Cajalmendralejo, y pretende no solo impulsar las ventas, sino también posicionar a Extremadura como un punto de referencia en el sector del motor.