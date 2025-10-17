Una artista mallorquina gana el primer Premio de Novela Ciudad de Badajoz dotado con 18.000 euros

Este viernes, el espacio cultural de Santa Catalina ha celebrado el fallo de los Premios Ciudad de Badajoz 2025, en una velada que ha repartido más de 60.000 euros en galardones a 13 artistas de todo el país y en 7 categorías distintas como la poesía, novela, periodismo, escultura, pintura, fotografía y música.

FOTOGALERÍA | Gala de entrega de los Premios Ciudad de Badajoz /

En la modalidad de novela, que es la más cuantiosa económicamente, dotada con 18.000 euros y la publicación de la obra, el galardón ha recaído -por unanimidad de todos los miembros del jurado- en ‘Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir’. Un trabajo de Rosario Amills, autora mallorquina que ha dedicado diez años a la creación de este libro. En total, se presentaron 125 obras, de las que se seleccionaron ocho.

La escritora Espido Freire anuncia el Premio de Novela Ciudad de Badajoz 2025. / Santi García

Por otro lado, en la 18ª edición del Premio de Pintura, los tres galardones han recaído en mujeres. El tercer premio, de 3.000 euros, ha sido para la madrileña Almudena Lobera por ‘Palette Ascii Paragraph #09’, el segundo, de 4.000 euros, para la malagueña Ana Pavón Porras por su obra ‘Cortejo’ y el primer premio, dotado con 5.000 euros, para la sevillana Araceli Parra Malagón, doctora formada en Bellas Artes, por su obra ‘Pasión Fúngica’.

La 44ª edición del Premio de Poesía, el decano de los galardones, ha recibido 488 obras, de las que 24 fueron seleccionadas. El jurado ha decidido por mayoría otorgar los 9.000 euros y la publicación de la obra al poemario 'Los cantos rotos', del gaditano Juan José Vélez Otero, natural de Sanlúcar de Barrameda.

Entre los premiados figuran dos pacenses

El fotógrafo pacense Félix Méndez se ha alzado con el primer premio de fotografía gracias a su obra ‘Mirando al mar’, dotado con 5.000 euros. En esta categoría se han presentado 445 imágenes, de las cuales solo tres han sido seleccionadas por el jurado. El tercer premio, dotado con 1.500 euros, ha recaído en la obra ‘Que tur-tura’, del también pacense Manuel Ponce Luque. El segundo premio, con una dotación de 2.500 euros, ha sido para ‘Faith amid genocide’, de Abdelrhman Alkahlout. El jurado ha valorado especialmente en esta modalidad la técnica y la creatividad de los participantes.

En la categoría de escultura, se han presentado 87 obras, de las que 19 podrán verse desde hoy en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. El premio, dotado con 9.500 euros, ha sido para Verónica Martínez, nacida en Granada y residente en Madrid, por su pieza 'Unity Enzo', una obra en acero lacado. La artista, que comenzó su trayectoria en 2014, ha señalado que este reconocimiento supone un impulso y reconocimiento a toda su carrera.

Una alfombra roja conecta Santa Catalina con el Museo de la Ciudad Luis de Morales, donde se celebra un cóctel al finalizar la gala. / La Crónica

Los dos artículos premiados en el 22º Premio de Periodismo han recaído por mayoría en ‘Asesinato de López de Lacalle y su paraguas rojo de la libertad contados por su hijo y sus amigos 25 años después’, de Daniel Ramírez García – Mina y en segundo lugar para ‘El campo de concentración de los que nunca pudieron subir al 47’, de Orfeo Suárez González.

Homenaje al Porrina de Badajoz

Por último, en la categoría de música –patrocinada por la Diputación de Badajoz- se presentaron 13 partituras, nueve de ellas españolas. El primer premio, de 4.000 euros, ha sido para el valenciano Eduardo Nogueroles Bermúdez por su obra ‘Badajoz en la voz’, mientras que el segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha recaído en Gaspar Genovés Pitarch por su composición ‘Flamenqueando’. En esta modalidad el jurado estableció como requisito que las composiciones tuvieran una temática común, centrada en la figura del Porrina de Badajoz.

Según el fallo, las dos piezas premiadas han sido especialmente fieles a este propósito, logrando recrear la esencia del célebre cantaor mediante una cuidada simulación de su voz y su guitarra, así como el uso de palmas, taconeo, fandangos, soleá, saetas y bulerías, que reflejan el carácter festivo y popular del flamenco que identificó al artista pacense.

La gala, presentada por la periodista de La Crónica de Badajoz, Irene Rangel, ha contado con la presencia de numerosas personalidades del panorama cultural y social de Badajoz, así como de distintas autoridades políticas.

Entre ellas han estado el alcalde pacense, Ignacio Gragera, el secretario general de la consejería de Cultura, José Luis Gil Soto, el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, Alberto Cacho y el concejal de Cultura en el ayuntamiento, José Antonio Casablanca, entre otros representantes institucionales.

Presencia de numerosas personalidades del panorama cultural y social de Badajoz. / Santi García

La nota musical la ha puesto el pacense Rafael Álvarez – Buiza Avakimyan, joven talento que acumula varios concursos y premios internacionales de piano, con la interpretación de piezas como ‘Fantaisie-Impromptu’, ‘Intermezzo Nº1’, ‘Alla Turca Jazz’, ‘La La Land’ y ‘La Campanella’.

Tras el fallo del jurado, el siguiente paso será la entrega oficial de los premios, prevista para el 7 de noviembre, una cita a la que los galardonados ya han sido convocados en directo para recoger sus reconocimientos en la ciudad.