Badajoz celebra un acto conmemorativo por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Ayuntamiento de Badajoz se suma a los actos conmemorativos con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. El acto ha contado con la presencia de una representación de la corporación municipal y de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La ciudad ha conmemorado esta lucha contra el cáncer de mama dos días antes de su fecha oficial, el 19 de octubre. Lo han hecho en un acto en el salón de plenos del palacio municipal. Mariema Seck, concejala de Juventud y Educación, ha iniciado este acto con un discurso en el que ha invitado a "pararse, detenerse y mirar con empatía y a reconocer la importancia de la investigación".

Una enfermedad muy presente

La edil ha reconocido lo esencial que es la prevención en este tipo de patologías y lo vital que se convierte el "acompañamiento a las personas que viven esta enfermedad". Mariema Seck ha rememorado el trance que pasó su familia cuando hace 11 años le diagnosticaron un cáncer de mama a su abuela. Recuerda que "fue un sopetón enorme". Pero reconoce que fue entonces cuando se abrieron "puertas y ventanas con una red extraordinaria de sanitarios", al igual que ocurrió con la Asociación Española Contra el Cáncer.

Dice que esta asociación, junto a los sanitarios, fueron esenciales para conseguir su recuperación. "Hoy tiene 83 años, su historia es el de muchísimas mujeres y muchísimos hombres y es el ejemplo de que la ciencia y la investigación salvan vidas". Es por ello que, en nombre del ayuntamiento, ha expresado su "respeto, apoyo y agradecimiento a todas las personas que pasan por ese proceso oncológico".

Una jornada "sin eufemismos ni heroísmos"

El presidente de la AECC en Badajoz ha leído el manifiesto en el que ha señalado que cuatro veces cada hora se repite en el país el diagnóstico de cáncer de mama. Mendiano ha señalado que cada 19 de octubre se celebra "una jornada que sirve para mirar de frente a la enfermedad y para apoyar a las mujeres que la afrontan". Así, ha recordado que es momento de "sensibilizar, concienciar, conocer y hablar sobre el cáncer de mama".

En esta ocasión, han querido conmemorarlo "sin eufemismos ni heroísmos". Lo hacen priorizando "las emociones y la realidad de las personas que conviven con cáncer". De esta forma, ha reconocido que este tipo de enfermedad cambia la vida y hace que sus pacientes se pregunten muchas cuestiones "sin respuesta, como ¿por qué a mí?".

De esta forma, ha reconocido que cada paciente vive su propio proceso y "desde el diagnóstico ya no es un tema o una estadística, está con ellas cada minuto. Es su tumor, es su cáncer". Por ello este año en solidaridad con las mujeres que lo padecen y sus familias, este año han elegido el lema 'Nos lo tomamos a pecho'.

En 2024 se diagnosticaron 35.875 nuevos casos de cáncer de mama en España, 552 fueron en la provincia de Badajoz. El 24% de los nuevos diagnósticos en el país fueron a mujeres menores de los 50 años. La AECC afirma que dan un paso adelante para decir que se toman "a pecho las necesidades emocionales, familiares, laborales o físicas que provoca el cáncer de mama". Y dan un paso al frente para "escuchar las realidades de los pacientes". En 2024 la asociación atendió a más de 20.000 pacientes de cáncer de mama y a más de 3.200 familiares de estos pacientes.

El acto conmemorativo finalizó al desplegar una pancarta desde el balcón del palacio municipal en la que se puede ver un lazo rosa, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.