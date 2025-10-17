Badajoz celebra el Encuentro Nacional de Aspace centrado en las personas con altas necesidades de apoyo

Un total de 400 personas procedentes de distintos puntos de España participan este viernes y sábado en el Encuentro Nacional del Movimiento Aspace (Asociación de Parálisis Cerebral), que este año se celebra en Badajoz.

La cita reúne a personas con parálisis cerebral, familias, profesionales y entidades vinculadas al movimiento asociativo para compartir experiencias y avanzar en la atención y los derechos del colectivo.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera y la corporación municipal han recibido esta mañana a los participantes en el salón de plenos del ayuntamiento, en el marco del acto institucional que abre oficialmente el programa.

El director gerente de Aspace Badajoz, Javier Batalla García, ha explicado a este diario que la jornada incluye “una recepción institucional, la visita a unas viviendas adaptadas en la calle Juan Sebastián Elcano, una comida de hermandad y recorridos guiados por el casco antiguo y por Olivenza”. La jornada concluirá con un cóctel en el Fuerte de San Cristóbal, que esta noche se iluminará con los colores del movimiento, el naranja y el azul.

El sábado se desarrollará el programa central del encuentro, con la presencia de representantes institucionales y la celebración de varias mesas de trabajo. “Todo se va a centrar en regular una estrategia estatal para las personas con altas necesidades de apoyo”, ha destacado Batalla.

Además de las asociaciones españolas, el evento contará con participación internacional. “Vienen representantes de Argentina, México y Portugal, con los que hemos creado una red iberoamericana de atención a personas con parálisis cerebral y un observatorio ibérico de residencias”, ha señalado el responsable de Aspace Badajoz.

El director gerente de Aspace Badajoz, Javier Batalla García, interviene en el salón de plenos. / Cedida

El encuentro incluirá también la representación del grupo de teatro negro de la asociación y varias ponencias dedicadas a la innovación tecnológica y a las ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral.

Aspace Badajoz nació en 1979 para atender a personas con parálisis cerebral o discapacidades afines. Forma parte de la Federación Extremeña Aspace, junto a Aspace Cáceres y está integrada en la Confederación Aspace, organizadora del encuentro estatal. "En el año 1979 todavía los servicios sociales no estaban muy constituidos, entonces hubo un grupo de padres que decidieron juntarse y decidieron constituir una asociación para defender los derechos de sus familiares. A partir de ahí, fueron creando servicios y levantando estructuras hasta convertirse en lo que hoy son”, ha recordado el director, que además ha avanzado que la asociación pronto empezará a programar la celebración de su 50 aniversario en la ciudad.