La Codosera guardará un minuto de silencio por el asesinato de Verónica

El Ayuntamiento de La Codosera, (Badajoz), ha convocado para mañana sábado, 18 de octubre, un minuto de silencio en memoria de Verónica, la vecina del municipio que ha perdido la vida en un nuevo crimen machista. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza del ayuntamiento, donde se invita a toda la población a participar para mostrar su repulsa ante este asesinato y su apoyo a la familia y allegados de la víctima, una mujer de 46 años, asesinada presuntamente por su pareja el pasado 14 de octubre al ser atropellada cerca del domicilio familiar.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes que el atropello mortal se trata de un nuevo caso de violencia de género. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género es 30 en 2025 y 1.325 desde 2003, año en que se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo Garcí, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, quieren expresar de nuevo su más absoluta condena y rechazo y piden todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.