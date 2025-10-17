La compañía extremeña Karlik Danza-Teatro pone en escena 'Lucía Joyce' en Badajoz

El 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz continúa esta noche de viernes (21.00 horas) en el teatro López de Ayala con ‘Lucía Joyce’, un proyecto de artes escénicas que se estrena en festival. Este año la elección recayó en la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro.

La obra está escrita por Itziar Pascual, con la dirección coreográfica y dramatúrgica de Cristina D. Silveira. En la función, Lucía evoca su pasado: sus años de bailarina, sus amores (como Samuel Beckett), sus maestros, su relación con figuras como Jung o Alexander Calder, y su vínculo complejo con su padre, James Joyce. Pero, sobre todo, habla de danza, de libertad, de lo que significa sentir, de lo que se pierde cuando te impiden ser más que musa.

La interpretación la sostienen Memé Tabares, Jorge Barrantes y Carla González Pérez. La creación audiovisual es de Cómicos Crónicos, la composición, de Álvaro Rodríguez Barroso, el diseño de iluminación de David Pérez Hernando y la escenografía corre a cargo de La Nave del Duende.

La vida de Lucía Joyce, hija de James Joyce, es un secreto novelado. Incluso sus principales estudiosos han tenido que combatir la destrucción intencionada de numerosas cartas, informes y documentos que acreditaron la vida de una mujer frágil y apasionada, que se entregó a la danza, que colaboró en el Ballet Mécanique de Leger y Man Ray, y vivió una época convulsa: el fulgor creativo e intelectual de las vanguardias de entreguerras, la emergencia de los nuevos lenguajes del movimiento (con Duncan, Dalcroze, Laban o Morris), el desastre de la Segunda Guerra Mundial y el feroz legado de una familia, los Joyce, atravesada por el exilio, la inestabilidad económica, el talento, el sufrimiento psíquico y el desgarro afectivo.

El precio de las entradas es de 15 y 10 euros (reducido).