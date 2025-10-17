Solo la empresa SIE 2000 se presenta para el contrato de mantenimiento de las bicis de alquiler en Badajoz

Una sola empresa se ha presentado a la licitación del contrato para el servicio municipal de mantenimiento y asistencia del préstamo de bicicletas en Badajoz (Biba). Se trata de SIE 2000, la misma que ya llevaba este servicio y cuyo acuerdo con el ayuntamiento concluyó el pasado mes de abril, en los que, en teoría, han sido trabajadores municipales los que han tenido que asumirlo. Durante este tiempo, han estado sin uso las bicicletas eléctricas, que se incorporaban por primera vez a este servicio, y las bases para aparcarlas.

Por fin en agosto, el ayuntamiento saco a licitación este servicio, por 520.000 euros y un periodo de 2 años (260.000 anuales), prorrogable por otros dos más. El contrato incluye a las bicicletas convencionales que ya están en la calle y a las nuevas 80 eléctricas con bases en el trazado del carril-bici turístico, que no se han estrenado aún a la espera de la llegada de la nueva adjudicataria.

¿De qué se encarga la empresa?

Las funciones de la adjudicataria son la limpieza y mantenimiento de las bases y bicicletas, las primeras cada dos semanas y las otras en función de su uso (con más frecuencia durante el invierno). También se ocupará del almacenaje y custodia de las bicis, su traslado y retirada en caso de que presenten algún problema, así como de la atención directa al cliente y telefónica a los usuarios y de la elaboración de estadísticas del servicio, entre otras.

El pliego recoge que el adjudicatario se hace cargo del sistema tal y como esté en el momento de la adjudicación, "no pudiendo pedir a la administración material u otros elementos físicos o de software para su correcta y total puesta en servicio".

Personal

Como mínimo, la adjudicataria del mantenimiento debe contar con cuatro oficiales de tercera, un mecánico de bicicletas eléctricas y un administrativo (media jornada).

En cuanto a los horarios, el del servicio de asistencia será de 7 a 23 horas y el de mantenimiento y traslado de bicicletas, de 7.30 a 22.30 horas, ambos los 365 días del año.

El número de bicicletas convencionales en rotación es de 130, con 60 de sustitución y el de eléctricas, de 50 y 30, respectivamente. Para las primeras hay una treintena de bases repartidas por distintos puntos de las dos márgenes de la ciudad y para las segundas, siete a lo largo de los 4,4 kilómetros del carril-bici turístico.

La situación del Biba lleva meses suscitando las quejas de los usuarios y también del grupo municipal socialista, que en repetidas ocasiones ha venido denunciando públicamente que el servicio se había venido «a cero» y que estaba «abandonado». El concejal de Transportes, José Luis González, ha venido diciendo que sería una «irresponsabilidad» sacarlas a la calle antes de que una empresa se ocupara de mantenerlas a punto.

A estas bicicletas eléctricas se le aplicará la tarifa turística, que es de 2 euros diarios, para usarlas entre las 7.30 y las 22.30 horas.

Las bicicletas eléctricas cuentan con un sistema de geolocalización por GPS, tienen luz y además se bloquean cuando se realiza un uso indebido.

Críticas del PSOE

Que haya sido SIE 2000 la única empresa que se ha presentado para hacerse con este contrato es "una cantada", según el grupo municipal socialista, que de nuevo este viernes ha denunciado que el ayuntamiento ha mantenido seis meses sin servicio público de bicicletas a la ciudadanía "por pura ineficacia en la gestión".

La portavoz socialista, Silvia González, recuerda que el contrato anterior expiró en abril y el equipo de gobierno del PP "no fue capaz de sacar a tiempo el nuevo pliego, ni de planificar la incorporación de las 80 bicicletas eléctricas adquiridas hace meses y todavía sin estrenar".

“Es inaceptable que un servicio de movilidad esté medio año paralizado porque el ayuntamiento no hizo su trabajo. Lo sabían, lo permitieron y no les importó”, ha señalado la portavoz, que considera que esta situación demuestra “una dejadez e indiferencia intolerable y una absoluta falta de respeto hacia la ciudadanía”.

El PSOE recuerda que el retraso no se debe a la empresa saliente, sino al ayuntamiento, que optó por agrupar en un único contrato el mantenimiento de las bicis convencionales y eléctricas, demorando todo el proceso. Los socialistas destacan "un hecho especialmente grave": quienes participaron en la instalación de las bases eléctricas y el software de gestión podrían ser ahora, en cierto modo, los mismos que estarán de técnicos en el nuevo contrato. "El círculo se ha cerrado. Es el ejemplo perfecto de cómo el PP convierte la ineficacia en premio y prefiere atender y consolidar su red clientelar antes que el interés general de la ciudadanía de Badajoz".

El PSOE recuerda que ya en junio y septiembre advirtió públicamente que el nuevo concurso acabaría en manos del mismo entorno técnico y empresarial, y el tiempo les ha dado la razón. “Dirán que el equipo de gobierno no tiene la culpa de que se presente una única empresa. Cierto. Pero la pregunta no es esa, sino por qué no se presentan más. Pues porque saben que no tienen nada que hacer. Si esto fuera una empresa privada, ya se habrían pedido explicaciones y asumido responsabilidades. Aquí, en cambio, se premia la ineficacia con dinero público”, ha afirmado González.