Cultura
Varios fotógrafos se revelan en Negativo
El festival Negativo se inaugura hoy en Badajoz
Este año habrá charlas, exposiciones, visionado de porfolios y talleres. Todas ellas organizadas por la Fundación CB
Jairo Solano Cortés
La fotografía volverá a ser la protagonista durante un mes en Badajoz. De la mano de la Fundación CB regresa el festival Negativo. Será la cuarta edición y esta vez el programa viene repleto de actividades.
Se inaugura hoy con la exposición ‘También somos…’ de Blanca González en la plaza Alta de Badajoz y continuará hasta finales de año con otras muestras no solo en la capital pacense, sino también en Zafra, Olivenza, Mérida o Villafranca de los Barros. Entre otros expondrán Juan Carlos Vidarte, Ramón Espada o Emilio Jiménez.
El grueso de este festival se concentrará del 7 al 9 de noviembre cuando se celebrarán diversas actividades. A las exposiciones se le sumarán las charlas en la sede de la Fundación CB que impartirán este año Santi Donaire, Irene Zottola, José Lorrüe, Judith Prat, Oskar Alvarado, Cris Barrio y Antonio Moreno.
El 8 de noviembre tendrá lugar un taller de Cianotipias, a cargo de Roberto Hernández. Una técnica que se utilizaba antiguamente para producir imágenes.
El fotógrafo búlgaro Dimitri Stefanov guiará en la biblioteca de la Fundación CB un visionado de porfolios, que consistirá en la evaluación de diversas obras por parte de un jurado.
Actividad en la calle
Esta edición contará también el 8 y 9 de noviembre con una actividad en la plaza de la Soledad, con el título ‘La Platera Minutera’ y estará dirigida por Alba García Fijo. Se trata de un proyecto que permite obtener retratos en minutos y que se define como el intento de recuperar la pausa del retrato analógico en un mundo donde casi todo va muy rápido y de manera virtual. Algunos de los escenarios en los que se podrán disfrutar de las exposiciones son: la Galería Arte Joven, el Museo de Bellas Artes, la sala ARTEX o la Sala Vaquero Poblador.
La entrada será gratuita hasta completar el aforo en las diferentes ubicaciones.
