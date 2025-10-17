El Ministerio de Igualdad confirma que el atropello mortal de La Codosera es un caso de violencia de género

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes que el atropello mortal de La Codosera se trata de un nuevo caso de violencia de género, el tercero en lo que va de año en Extremadura.

La confirmación llega un día después de que la localidad despidiera a Verónica González, la víctima, en una emotiva misa en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, a la que acudieron decenas de vecinos y familiares.

Según los datos del Ministerio que dirige Ana Redondo, con este nuevo caso ascienden a 30 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, y a 1.325 desde que existen registros oficiales.

El detenido niega que sea violencia machista

No constaban denuncias previas por malos tratos entre la víctima y el presunto agresor, que permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz.

El detenido, de 43 años, declaró este jueves ante la jueza y está siendo investigado por un presunto delito de homicidio doloso. Su abogado, Alfredo Pereira, explicó ayer tras la comparecencia a este diario que su cliente “reconoce los hechos” pero sostiene que “no tuvo intención de causarle la muerte”, y que el atropello se produjo “en un contexto de gran tensión”. Según el letrado , varios testimonios recabados apuntan a que la pareja mantenía una relación normal y sin antecedentes de comportamientos violentos.

Asimismo, señaló que su intención es solicitar la inhibición del caso a la jurisdicción ordinaria, al considerar que no existen indicios de violencia de género. «El origen de lo que ocurrió es distinto y no está relacionado con la víctima», señaló.

Tercer caso de la región

Se trata del tercer asesinato por violencia machista de este año en Extremadura. Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de casos de crimenes machistas de este año, con diez. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja, con uno cada una.