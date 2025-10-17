El Teatro de la Abadía representa 'Caperucita en Manhattan' en Badajoz

El 48 Festival Internacional de Teatro de Badajoz continúa mañana en el López de Ayala con la representación de la obra 'Caperucita en Manhattan'. El Teatro de la Abadía, bajo la dirección de Lucía Miranda, versionará la novela de Carmen Martín Gaite en el centenario de su nacimiento a partir de las 21.00 horas.

Interpretada por Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro, Carolina Yuste y Marcel Mihok (contrabajo), esta fábula contemporánea habla de crecer, de buscar la identidad y de atreverse a cruzar puentes hacia lo desconocido, con una historia que trata "sobre los niños que fuimos y los abuelos que seremos".

La protagonista, Sara Allen, es una niña neoyorquina que sueña con vivir aventuras lejos de la rutina y las normas que la rodean. Inspirada en el cuento clásico de Perrault, la trama traslada a Caperucita al corazón de Manhattan, donde descubrirá la libertad, la imaginación y el poder de tomar sus propias decisiones.

El propósito de esta obra es hacer una loa a la libertad y a la dificultad de ejercerla en una época en la que las mujeres no dudan en ocupar los espacios públicos y en la que a diario se enfrentan a la difícil labor de elegir un camino.

La función tiene una duración de 100 minutos. Las entradas para este espectáculo ya están agotadas.