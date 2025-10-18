Más de 600 aspirantes a 68 plazas de Policía Local se presentan en Badajoz al segundo proceso selectivo unificado

Un total de 640 personas se presentan este sábado en Badajoz al primer ejercicio del segundo proceso selectivo unificado para acceder a una de las 68 plazas de agente de Policía Local en 27 ayuntamientos de Extremadura.

Se trata del segundo proceso de selección común que asume y desarrolla íntegramente la Junta de Extremadura a través del Tribunal Único de Policía Local, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa este sábado.

La prueba ha dado comienzo a las 10,00 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, consistiendo la misma en un examen tipo test de 100 preguntas sobre el temario oficial.

En Badajoz han sido convocados 640 aspirantes, de los que 457 (71,5%) son hombres y 183 (28,5%) mujeres, lo que constituye un 27,49 por ciento más de participación respecto a la primera edición.

Esta convocatoria es la primera en la que será aplicadas las modificaciones introducidas por la Orden de 30 de junio de 2025, que actualiza los anexos del Decreto 64/2022, y que afectan al cuadro de exclusiones médicas y la reducción a tres de las pruebas físicas. Estas mejoras tienen como objetivo evitar retrasos, promover la igualdad real entre mujeres y hombres e incrementar la seguridad jurídica del proceso.

La oposición consta de cinco pruebas sucesivas: prueba de conocimientos (test de 100 preguntas), prueba práctica, pruebas físicas, prueba psicotécnica y reconocimiento médico.

Las pruebas físicas han sido adaptadas y ahora se asemejan a las del Cuerpo Nacional de Policía, contribuyendo a una evaluación más equilibrada y profesionalizada de las capacidades de los aspirantes.

Cabe señalar que los opositores y opositoras que superen todas las fases se incorporarán a la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX), donde recibirán una formación teórico-práctica durante al menos cuatro meses, preparándose para el ejercicio de sus funciones como agentes de Policía Local