Actores profesionales de la región celebran mañana en Badajoz unas Jornadas de Debate y Lectura Dramatizada

Mañana domingo, 19 de octubre, se celebran las II Jornadas de Debate y Lectura Dramatizada en el Cafetín del Teatro. Esta actividad la organiza UAPEX (Unión de actores y actrices profesionales de Extremadura) y está concebida como un espacio de reflexión y encuentro en torno al teatro y la creación escénica.

A las 10.00 horas se celebra la Jornada de debate, bajo el título de ‘Por qué hacemos teatro’. La mesa de la ponencia la inaugurarán la directora del Teatro López de Ayala, Paloma Morcillo, el director artístico del Festival, Eugenio Amaya, el secretario general de UAPEX, Pedro Montero y como moderador José Antonio Lucía.

Para desarrollar los contenidos del tema a tratar, la mesa estará compuesta por Jana Pacheco, directora y dramaturga, Ana Trinidad, actriz y productora, Francisco Blanco, actor y productor y Alfonso López Fando, psicólogo, psicoterapeuta, Gestalt Coach, formador de psicoterapeutas y escritor.

A las 13.45, se leerá de forma dramatizada a cargo de los intérpretes afiliados de UAPEX, un fragmento de la obra ganadora de la II Convocatoria de UAPEX de Textos Teatrales, ‘La nana de las zapatillas rojas’. La presentación del texto será a cargo de un miembro de la asociación y la autora del mismo Virginia Campón.

¿Por qué hacemos teatro?

La Asociación de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura explica que el ser humano necesita de la ficción para reafirmarse. "Hay infinitas razones. Algunos buscan experimentar sensaciones nuevas y retos, otros y otras pueden buscar un espacio de autoconocimiento. Contar historias (o vivirlas desde nuestro punto de vista), nos lleva a curiosear dentro de otras perspectivas retando a nuestro juicio interno. Para soltar cadenas, para reírte de ti mismo, para entender lo que hay dentro, luces y sombras, un material convertible en herramientas".

La actividad, enmarcada en la 48ª edición del Festival de Teatro Internacional de Badajoz, tiene un aforo para 30 personas y se desarrolla de 10.00 a 14.00 horas.