La archidiócesis de Mérida - Badajoz espera superar este año los 218.240 euros que se recaudaron en el Domund 2024

Argelia, Chad, Nicaragua, Filipinas o Japón, son algunos de los 19 países en los que está la archidiócesis de Mérida - Badajoz a través de sus 39 misioneros. Para ellos, esta semana es de especial relevancia, ya que se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, Domund. Este es el día internacional en el que toda la Iglesia se vuelca exclusivamente por la causa misionera. Entre otros aspectos que se realiza en esta jornada, se celebra una colecta económica para cooperar con las misiones.

Desde la archidiócesis de Mérida - Badajoz esperan superar los 218.240,08 euros que se recaudaron en la edición 2024. Esta nueva campaña se presentó ayer en la sede del arzobispado en Badajoz y contó con la presencia del arzobispo, José Rodríguez Carballo; el delegado de Misiones, Federico Gragera; y Manoli Sánchez, misionera en Filipinas. En esta comparecencia Rodríguez Carballo destacó la importancia de esta colecta: "Ayuda para que la sanidad, la educación y la vivienda pueda ser una realidad para muchas personas y que la población se acerque, por tanto, a condiciones dignas de vida".

Misioneros de esperanza

Del mismo modo, destacó lo "acertado" del lema de este año, 'Misioneros de esperanza entre los pueblos'. Este hace referencia al Año Jubilar 2025 y tiene un sentido especial para el arzobispo: "Nuestra misión es sembrar esperanza y Dios la hará crecer", dijo. Así, señaló que la Iglesia "no necesita profetas de desventura, sino de esperanza".

E invitó a formar parte de las misiones diocesanas, como "sembradores de esperanza" de tres maneras: "Con personal en los países, de manera espiritual a través de la oración y de forma económica". Esta última para hacer posible los proyectos que se desarrollan a lo largo del mundo.

"Necesitamos seguir construyendo escuelas, hospitales y templos. Además de seguir ayudando a los más necesitados", concluyó su exposición.

Pacenses por el mundo

Federico Gragera, delegado de Misiones en la diócesis y misionero, aseveró que "todos podemos ser misioneros haciendo una experiencia de un mes en una misión". Destacó que esta vivencia suele ser de gran relevancia. "Te cambia la vida", aseguró. Y coincidió con Rodríguez Carballo en que el misionero además del dinero para aportar en la comunidad en la que residan, "necesita el combustible de la oración".

Asimismo, solicitó a los cristianos que "imiten a Jesús que es el mejor ejemplo de compartir".

La archidiócesis de Mérida - Badajoz tiene 39 misioneros en cuatro continentes. 27 de ellos son consagradas o consagrados, uno es laico, dos son sacerdotes diocesanos y nueve sacerdotes religiosos. Por continentes, destaca la presencia de extremeños especialmente en América, con Perú como uno de los países tradicionalmente "con más vinculación" con la diócesis en este ámbito.

La Iglesia cuenta en la actualidad con 1.131 territorios de misión, donde se impulsa el desarrollo de las zonas de actuación en un gran número de aspectos.