El Ayuntamiento y el Badajoz ponen fin al convenio por el uso del Nuevo Vivero

El Ayuntamiento de Badajoz y el Badajoz han puesto fin al convenio de colaboración que vinculaba a ambas partes desde 2020 y que otorgaba al club la gestión en exclusiva del estadio Nuevo Vivero. La decisión, adoptada de mutuo acuerdo, permitirá al consistorio asumir el mantenimiento del recinto, cuyo deterioro había sido motivo de preocupación en los últimos meses.

El alcalde, Ignacio Gragera, había mostrado su intención de recuperar el control del estadio ante el mal estado que presentaba el campo, con la posibilidad incluso de resolver el acuerdo de forma unilateral. Sin embargo, el club presentó el pasado 18 de septiembre un escrito solicitando la finalización consensuada del convenio, lo que ha facilitado un cierre sin conflicto.

El Ayuntamiento ya ha iniciado trabajos de mejora en las instalaciones, que incluyen limpieza a fondo, pintura del graderío, reparación de baños y resiembra del césped, una actuación valorada en 247.000 euros que impedirá al equipo disputar partidos en el recinto durante las próximas semanas.

El conjunto blanquinegro seguirá jugando sus encuentros como local en el Nuevo Vivero, pero dejará de gestionar las instalaciones, un cambio que busca garantizar el correcto mantenimiento del campo tras el deterioro detectado al cierre de la pasada temporada y los elevados costes de reparación.