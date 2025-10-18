Cerca de 300 vecinos de Talavera la Real recrean este fin de semana la llegada de Leonor de Austria

Vecinos de la localidad pacense de Talavera la Real rememoran este fin de semana, 18 y 19 de octubre, la llegada de la Reina Leonor de Austria a este municipio, a través de una representación teatral colectiva dirigida por Maite Vallecillo.

Cerca de 300 vecinos se transforman en actores, figurantes, músicos y bailarines los próximos 18 y 19 de octubre, cuando las calles y plazas de esta localidad se sumergirán en el año 1558, de la mano de esta recreación histórica "con alma de drama teatral" que rememora un episodio "profundamente humano y trágico" como la llegada y muerte de Leonor de Austria, Reina de Portugal y Francia, hermana del emperador Carlos V.

Este evento, que cumple ya la cuarta edición, se ha consolidado como la cita cultural "por excelencia" del municipio, que une a cientos de habitantes en un proyecto común que aúna historia, comunidad y arte.

La figura de Leonor de Austria es, en sí misma, un compendio de la Europa del Renacimiento. Nieta de los Reyes Católicos e hija de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, su vida fue desde su nacimiento un instrumento dinástico. Conocida como "la hermana fiel", su existencia estuvo siempre supeditada a los designios de su hermano, Carlos V. Fue reina consorte de Portugal y, posteriormente, de Francia.

Sin embargo, más allá de las coronas y las alianzas, el viaje que la trajo a Extremadura fue el más personal, como el anhelado y doloroso reencuentro con su hija, María de Portugal, a la que no veía desde hacía más de tres décadas. Tras la abdicación de Carlos V, Leonor viajó con su hermana María para acompañar al emperador a su retiro en Yuste. Fue entonces cuando intensificó su deseo de reencontrarse con su hija.

Tras meses de negociaciones, la cita se produjo en Badajoz a principios de 1558. Sin embargo, el reencuentro soñado se tornó amargo, cuando María, criada lejos de su madre y resentida, rechazó vivir con Leonor y regresó a Lisboa.

El golpe emocional para la ya enfermiza reina fue devastador. De camino a Yuste, su salud empeoró y se vio obligada a detenerse en Talavera la Real, donde falleció cinco días después, el 18 de febrero de 1558. Los cronistas de la época no dudaron en atribuir su muerte a la pena y el desengaño.

TEATRO COMUNITARIO

Frente a la "frialdad" de los libros de historia, Talavera la Real ha optado por darle vida a este episodio a través del teatro comunitario y, este año, la representación titulada 'Leonor de Austria' presenta una colaboración "masiva" entre la Banda Municipal de Música, la Asociación de Mujeres Rurales, el Grupo de Coros y Danzas 'Luis Chamizo', el coro parroquial, la Asociación de Padres y Madres del CEIP San José y distintos colectivos que "tejen una trama cultural sin precedentes en el municipio".

Se trata de un espectáculo, así como de un ejercicio de memoria colectiva que fortalece el orgullo y la identidad local, y en el que la recreación se desarrolla en diferentes escenarios emblemáticos del casco antiguo organizado por el Ayuntamiento de Talavera la Real, con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura.