La Escuela de Arte Dramático llevará su montaje 'Cowboy Anatomía +' al Festival de Teatro de Badajoz

La Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD) participará en el 48º Festival internacional de Teatro de Badajoz con su montaje 'Cowboy Anatomía +'.

Escrita y dirigida por Lolo Ybañez, la obra se llevará a escena el próximo 20 de octubre, a las 21,00 horas, en el Teatro López de Ayala de la capital pacense, con un elenco formado tanto por alumnos actuales como ya egresados de la ESAD de Extremadura.

'Cowboy Anatomía' nace de una dramaturgia de 'La primera comunión; ceremonia pánica', de Fernando Arrabal, con la intención de servir como material escénico para generar una puesta en escena contemporánea. La representación se enmarca en el Taller de Fin de Grado en Dirección escénica y Dramaturgia del pasado curso 2024-25 de la ESAD y, al mismo tiempo, se establece como un trabajo anexo al estudio 'Influencias pánicas en la poética postdramática'.

Respetando su naturaleza como ceremonia pánica, así como otros elementos procedentes de los efímeros de Jodorowsky y compañía, el "happening" y los Autos Sacramentales, la puesta en escena se ha abordado desde una nueva mirada a estos ítems, reconvertidos desde una intención y prisma contemporáneos.

El montaje sigue la estela de proyectos experimentales previos como 'Cowboy Anatomía' (2023), representado en el Museo Helga de Alvear, y 'Cowboy Anatomía: demo', representado en el Teatro Capitol de Cáceres, explorando y reflexionando acerca de la identidad del individuo.

En la representación se abordan temas como el peso de lo femenino y lo masculino, la influencia de los dogmas religiosos y la violencia ejercida a través de las tradiciones. Todo ello en una puesta en escena que oscila entre lo dramático y lo ceremonioso, y en la que confluyen lenguajes artísticos como la interpretación, la música en vivo, la performance y el videoarte.