En Suerte de Saavedra
Extinguido un incendio de pastos en la Ronda Sur de Badajoz, junto al colegio Manuel Pacheco
Según informan fuentes del Servicio de Bomberos, la intervención se prolongó durante 19 minutos y permitió controlar rápidamente el fuego, evitando su propagación a zonas cercanas
Efectivos del Parque de Bomberos de Badajoz han intervenido esta noche en la extinción de un incendio de pastos declarado en uno de los descampados de la Ronda Sur, a la altura del colegio público Manuel Pacheco, en la barriada de Suerte de Saavedra.
El aviso se recibió a las 23:25 horas y hasta la zona se desplazó una dotación compuesta por dos bomberos y un conductor, que trabajaron con una bomba rural pesada para sofocar las llamas.
Según informan fuentes del Servicio de Bomberos de Badajoz, la intervención se prolongó durante 19 minutos y permitió controlar rápidamente el fuego, evitando su propagación a zonas cercanas.
Las mismas fuentes confirman que no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.
